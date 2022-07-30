Citroen AMI ne kadar? Citroen AMI fiyatları kaç TL oldu? Citroen AMI sürmek ehliyetli mi?

Tamamen elektrikli araç olan Citroen AMI’ler özellikle gençlerin ilgisini çekiyor. Citroen AMI fiyatları Türkiye’de elektrikli araç almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki Citroen AMI fiyatı ne kadar? Citroen AMI kimler sürebilir? Citroen AMI kaç basıyor? İşte detaylar…

Telefon şarj eder gibi evlerdeki prizlerde bile sadece 3 saatte şarj olan Citroen AMI'ler özellikle gençler tarafından revaçta. Citroen AMI'lerin güncel fiyatları merak ediliyor. Citroen AMI sürmek için hangi ehliyet gerekiyor? Citroen AMI en fazla kaçla gidiyor?

Citroen AMI özellikleri

Uzunluğu 2,41 m olan AMI'lerin 1,39 m genişliği ve 1,52 m yüksekliği bulunuyor. %100 Elektrikli araç olan AMI'ler bir park boşluğunun sadece yarısını kaplıyor.

Evlerdeki prizlerde bile yalnızca 3 saatte şarj olabilen AMI'leri 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip olan herkes kullanabiliyor.

En fazla 45 km/s hız yapabilen AMI, şehir içi kullanımlarda güvenli ve az masraflı yolculuk deneyimi yaşatıyor.

Citroen AMI fiyatı

Bu yıl Türkiye'de satışa çıkarılan Citroen AMI'lerin fiyatı 219.000₺'den başlıyor.

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, AMI'nin her yaştan kullanıcı için uygun bir çözüm olmasıyla bambaşka bir deneyim sunduğunu vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Her zaman müşterilerimizin memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Şehir içi mobilite çözümü Citroen Ami, ilk günden bu yana çok ciddi bir talep görüyor.

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