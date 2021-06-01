Çip krizi büyüyor! Türkiye ikinci el otomobil piyasası tekrar karışabilir

Koronavirüs nedeniyle çip üretimindeki yaşanan kriz, otomotiv sektörünü derinden etkilemeye devam ediyor. Çip tedariğinde yaşanan gelişmeler Türkiye'in ikinci el otomobil piyasınında yeni gelişmelere yol açacağı söz konusu.

Çip tedariğinde yaşanan sıkıntılar, perakende satışlarda büyük etki gösteriyor. Teknoloji ve otomotiv sektörünün adeta mihenk taşı olan çip, kullanıdığımız cihaz ve araçların ana mekanizmasını oluşturuyor. Yaşanan gelişmeler ile birlikte koronavirüs pandemisi sebebiyle dünya çapında çip krizi artarak devam ediyor. Dün Hollanda merkezli otomotiv şirketi Stellantis, dünya çapında yaşanan çip krizi sebebi ile 3-4 Haziran ve 28-29 Haziran arasında üretimini durdurma kararı aldığını açıklamıştı. Türkiye'de de fabrikaları bulunan Ford Otosan, Renault, Tofaş ve Honda gibi markalar, çip tedariği yüzünden bu kervana katılan diğer markalar oldu. Arabam.com'un yaptığı paylaşmış olduğu analizlere göre, verilen çoğu araba ilanı, genellikle çip tedariği yaşayan markalara olduğu gözlemleniyor. Açıklanan verilere göre, ikinci el otomobil satın almak isteyen kullanıcı talebinin de üretime ara veren markalara yönelik artıyor.

Çip tedariği sıkıntısı yaşayan modellerin ikinci el fiyatlarının daha da artması bekleniyor

Otomotiv sektöründe çip krizi yaşanması, üretimi doğrudan etkileyen sorunlardan biri haline geldi. sıfır kilometre araç fabrikalardan çıkamadığı için de aynı modelin ikinci el fiyatları, tıpkı pandeminin başlarında olduğu gibi sıfır fiyatına yakınlaşmaya, hatta geçmeye başladı.

Üretim konusunda sıkıntı yaşanan ve yüksek kilometrelere sahip modellere sahip sürücüler, araçlarını hızlı bir şekilde elden çıkarmak için bu krizden yararlanmaya başladı. Bu da ikinci el otomobil piyasasında sadece üretimi durdurulan modellerin ilanlarının artmasına ve istediği modelin sıfırını bulamayan alıcıların çoğunlukla bu modellere yönelmesine sebep oldu.

Kapanma sürecinde ikinci elden ilanı konulan arabalar uzun bir süredir beklemede olmasına karşın, 1 Haziran'dan itibaren kısıtlamanın sona ermesiyle tatile gidecek insan sayısının artmasıyla birlikte ikinci el satışlarının tekrar artması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.