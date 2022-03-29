BMW i4'ün özellikleri ortaya çıktı: Tamamen elektrikli BMW i4'ün Türkiye fiyatı ne kadar? I BMW i4 özellikleri neler?

Alman otomotiv devi BMW'in yeni elektrikli aracı BMW İ4'ün Türkiye satış fiyatı açıklandı. 2 farklı versiyon ile gelecek olan otomobil ne gibi özelliklere sahip? BMW i4'ün Türkiye fiyatı ne kadar? BMW i4'ün özellikleri nelerdir? BMW i4 elektrikli mi?

Elektrikli otomobiller artık geleceğin teknolojisi olacağını gözler önüne seriyor. BMW, Volkswagen, Mercedes-Benz ve Renault gibi birçok şirket de buna bağlı olarak elektrikli otomobillerin ağırlıkta olduğu bir geleceği tasarlamaya yöneldi. Bu firmalardan biri olan BMW ise elektrikli yeni BMW i4'ün Türkiye fiyatlarını belirledi.

'İki farklı paket seçeneği bulunuyor'

2022 BMW i4, BMW i4 eDrive40 (M Sport Tasarım Paketi ile kombine edilmiş) ve BMW i4 M50 olmak üzere iki farklı versiyon üzerinden tercih edilebiliyor.

BMW i4 EDRIVE 40'IN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

M Sport Tasarım Paketi ile gelen BMW i4 eDrive40 340 beygir güç üretebiliyor ve tam dolum batarya ile 590 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Otomobil 19,1-16,1 kWsa/100 güç tüketimi ile bu menzili yakalıyor. Her araba test edilen 0-100 hızlanma süresi ise oldukça heyecan verici BMW i4 eDrive40, 0'dan 100 km/s hıza 5,7 saniyeden kısa sürede çıkabiliyor. 200 kw DC şarj ile 10 dakikalık şarj süresi otomobile 164 km menzil kazanımı sağlıyor.

BMW i4 M50'NİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Spor ve performans paketi olan M, geleneksel kimliğine yaraşır bir performansı İ4 ile buluşturuyor. 521 km'ye varan menzil iddiasında bulunan BMW, otomobilin 22,5-18 kWsa/100 güç tükettini söylüyor. BMW'ye göre i4 M50 0'dan 100 km/s 3,9 saniye ulaşabiliyor. 200 kW DC şarj ile 10 dakikalık şarj süresi ile otomobil 140 km menzil sunuyor.

YENİ BMW i4 FİYATLARI NEDİR?

* Yeni BMW i4 eDrive40 - (M Sport) - 1.892.900 TL

* Yeni BMW i4 M50 - 2.469.200 TL .