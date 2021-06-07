BMW 4 Serisi Cabrio ön siparişe sunuldu: İşte özellikleri

BMW, 4 Serisi Cabrio için ön sipariş döneminin başladığını duyurdu. BMW 4 Serisi Cabrio özellikleri nelerdir? BMW 4 Serisi Cabrio fiyatı nedir? İşte detaylar...

Alman otomotiv devi BMW, 35 yıl önce BMW 3 Serisi Cabrio ile başlayan ve devamında gelenekselleşen 'Cabrio' otomobillerinin Türkiye'deki temsilcilerine bir yenisini daha ekledi. BMW 4 Serisi Cabrio, Borusan Otomotiv tarafından Türkiye'de ön siparişe sunulmuş durumda. Türkiye'de en azından şu an içinde yalnızca 258 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litrelik BMW TwinPower Turbo motor seçeneği ile satışa sunulacak olan BMW 4 Serisi Cabrio, 8 ileri Steptronic şanzıman ile konforlu ve performanslı bir sürüş vadediyor.

BMW 4 Serisi Cabrio'nun en öne çıkan özelliği açılabilir tavanı. BMW tarafından yapılan açıklamalara göre 4 Serisi Cabrio, kumaş yapıdaki tavan, hem klasik hem spotif gören tasarımıyla hem görsel hem de teknik açıdan standartları belirleyecek seviyede. BMW'ye göre bu tavan, kumaş yapısına rağmen hem ses ve ısı yalıtımı sağlayabiliyor hem de 50 km/s hızla giderken bile 18 saniye içerisinde açılıp kapanabiliyor.

BMW 4 Serisi Cabrio'da rüzgar koruyucu, ön koltuk başlıklarına entegre boyun ısıtıcıları, elektrikli olarak ayarlanabilen spor koltuklar, koltuklarda soğutma, üç bölgeli otomatik klima kontrolü gibi özellikler standart olarak yer alıyor. 12,3 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge ekranına sahip olan araçta 10,25 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence ekranı da bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.