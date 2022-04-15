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TIMETURK / OTOMOTİV / Araç sahiplerine kötü haber! Her ay otomatik zam yapılacak

Araç sahiplerine kötü haber! Her ay otomatik zam yapılacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK) yayımladığı yeni bir genelgeyle sigorta şirketlerine mayıs ayı başından itibaren trafik sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi.

3 Saat Önce
2022-04-15 11:03:43
Araç sahiplerine kötü haber! Her ay otomatik zam yapılacak

Araç sahiplerini etkileyecek zorunlu trafik sigortası primleriyle ilgili karar belli oldu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SED­DK) yayımladığı yeni bir genelgeyle sigorta şirketlerine mayıs ayı başından itibaren trafik sigorta primlerini her ay yüzde 2.25 artırma yetkisi verdi. Son bir yılda yüzde 125 artan zorunlu trafik poliçesi önümüzdeki 1 yılda yüzde 51 daha zamlanmış olacak.

‘HER AY YÜZDE 2.25 ORANINDA ARTACAK'

Sözcü'de yer alan habere göre şubat ayından bu yana trafik primleri her ay yüzde 1.5 artırılarak uygulanıyordu. SEDDK, 2022 için aylık prim artış oranını yüzde 1.25 olarak belirlemiş, ancak enflasyon ve kurlardaki hızlı artış nedeniyle primlere yüzde 20 zam yapıp aylık zammı da yüzde 1.5'e yükseltmişti. Yeni genel­geyle birlikte trafik sigortası primleri her ay yüzde 2.25 oranında artacağı için yıllık zam yüzde 30.6 ile rekor seviyeye ulaşacak.

Şubattaki yüzde 20'lik zam da dikkate alındığında önümüzdeki 1 yıllık dönemde vatandaşın trafik poliçesi prim yükü yüzde 51 zamlanmış olacak. Nisanda bin 235 liraya çıkan en düşük trafik sigortası primi mayısta bin 263 liraya, haziranda bin 291 liraya, temmuzda bin 320 liraya yükselecek. Örneğin geçen yıl mayısta 568 liraya trafik poliçesi yaptıran bir araç sahibi, aynı aracının trafik poliçesini önümüzdeki Mayıs ayında yenilettiğinde bin 270 lira ödemek zorunda kalacak.

‘TRAFİKTEKİ SİGORTASIZ ARAÇ SAYISI 10 MİLYONA ULAŞABİLECEK'

Sigorta Acentala­rı İşveren Sendikası (SAİS) Başkanı Yalçın Metin, akaryakıt zamları ve hayat pahalılığı yüzünden arabasına binemeyen vatandaşın trafik sigortası da yaptıramadığını, sıkıntıların giderilmemesi halinde trafikteki sigortasız araç sayısının 10 milyona ulaşabileceğini söylemişti. Yeni zamlarla birlikte trafik sigortası daha da pahalanacağı için trafikteki sigortasız araç riskinin daha da artmasından endişe ediliyor. .

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