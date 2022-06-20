Arabayı güneşten korumak için ne yapmalıyız? Arabada cila güneş yanığını önler mi?

Arabayı güneşten korumak için ne yapmalıyız? Yazın gelmesi ile birlikte araç sahiplerine büyük bir korku kapladı. Binbir emekli alınan araçlar güneş yanığı nedeniyle kötü görüntüler oluşturuyor. Büyük şehirlerde arabayı korumak Bir hayli güç hale geldi. Peki ama araba güneşten nasıl korunur? Arabada cila Güneş yanığını önler mi? İşte bu iyi güneşten koruma yöntemleri...

Yazın gelmesi ile birlikte araç sahiplerine büyük bir korku kapladı. Binbir emekli alınan araçlar güneş yanığı nedeniyle kötü görüntüler oluşturuyor. Büyük şehirlerde arabayı korumak Bir hayli güç hale geldi. Peki ama araba güneşten nasıl korunur? Arabada cila Güneş yanığını önler mi? İşte bu iyi güneşten koruma yöntemleri...

Arabada güneş yanığı neden olur?

Vücudumuzu güneşten koruduğumuz gibi araçların da güneşten korunmaya ihtiyacı vardır. Güneş boyanın kısıtlanmasını sağlar ve boyayı hasar verir.

Güneş sadece aracın boyalarını değil bütün aksamlarını etkileyebilir. Ne zaman için olmasa da aşırı sıcak günlerde motor dahil olmak üzere araçta büyük hasarlar meydana getirebilir.

Arabayı güneşten korumak için ne yapmalıyız?

Aracınızı güneşten korumak için birçok yöntem bulunmaktadır.

1- Aracımızın mümkün mertebe gölge alanlarda park edin.

2 - İç mekanda oluşabilecek hasarlar için ön cam güneşliği kullanın.

3 - Arabanızı sıklıkla yıkamaya çalışın. Çünkü kir, boyayı daha da etkileyecektir. Özellikle aracınız çizik ise.

4 - Aracınıza kaplama yaptırabilirsiniz. Bu sayede boya korunmuş olacaktır.

5 - Cila yöntemi de aracın boyasının korunması için alınan önlemlerden bir tanesidir. Doğru şekilde uygulanan cila boyayı uzun süre koruyacaktır.

Arabada cila güneş yanığını önler mi?

Araç üzerine yapılan cila ve kaplama boya üzerinde bir katman oluşturduğu için boyayı korur.

Fakat yapılacak olan cilanın doğru şekilde uygulanması gerekmektedir. Aynı durum kaplama için de geçerlidir.

Cila yapıldıktan sonra aracın direk güneş altında Park edilmemesi de önemli noktalardan bir tanesidir. .