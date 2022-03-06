Anadolu Isuzu yurt içi ve yurt dışı pazarda büyümesini sürdürdü

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan: '2022 yılında çıtayı üretim yaptığımız her segmentte daha da yükseltiyor, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yurt dışında yeni pazarlarla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz'

Anadolu Isuzu, 2021 yılı mali sonuçlarını açıkladı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki performansı ile başarılı mali sonuçlara imza atan Anadolu Isuzu'nun net satışları bir önceki yıla göre yüzde 116 artışla 2.678 milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin 2021 yılı yurt içi satışları yüzde 92, İhracat satışları ise yüzde 162 oranında artış gösterdi. Anadolu Isuzu'nun 2021 yılındaki faiz ve vergi öncesi kârı ise (FAVÖK) bir önceki yıla göre yüzde 163 artışla 302 Milyon TL'ye yükseldi. 2021 yılında yüzde 116 artan net hasılat ile birlikte, brüt kar marjı bir önceki seneye göre 81 baz puan iyileşerek yüzde 21,1 seviyesine yükseldi. 2020 yılında yüzde 9,2 olan FAVÖK marjı 2021'de yüzde 11,3 olarak gerçekleşti.

Anadolu Isuzu, 2021 yılında 4 bin 51 adedi iç pazara, 1.006 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 5 bin 57 adet ticari aracın satışını gerçekleştirdi.

2020 yılı ile karşılaştırıldığında şirketin toplam satış hacmi yüzde 65,9 artış gösterdi. Anadolu Isuzu yurt içi satışlarda kamyon segmentinde yüzde 48,1, pick-up segmentinde yüzde 231,7, otobüs segmentinde yüzde 110 artış kaydetti. 2021 yılındaki toplam yurt içi satışlardaki artış ise yüzde 63 oldu. Yurtdışı pazarlara yapılan satış adedi ise tüm segmentler toplamında bir önceki yıla göre yüzde 78,7 arttı.

Anadolu Isuzu, döviz kurundaki değişimlerin, etkisini sürdüren pandemi koşullarına, küresel risklere ve makroekonomik göstergelere bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediği 2021 yılında, kur riskini hassas bir şekilde yönetti. Önemli ham madde fiyatlarında önceki yılın son çeyreğinden itibaren yaşanan 2021 sonuna kadar sürerken navlun fiyatlarında, pandemi öncesi döneme kıyasla ciddi artışlar yaşandı.

Bununla birlikte, pandemi ile ortaya çıkan küresel talepteki sektörel değişim, arz sorunları ile de birleşerek çip konusunda küresel bir tedarik sorunu haline dönüştü. Anadolu Isuzu ham madde ve navlun fiyatlarındaki volatiliteyi uzun vadeli kontratlar ile hassas bir şekilde başarı ile yönetirken, yapılan açıklamada çip tedariki ile ilgili kısa-orta vadede şirketin finansal tablolarını etkileyecek seviyede bir risk bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, pandemi etkilerinin sürdüğü 2021 yılında yüksek bir performans yakaladıklarını belirterek, 'Endüstri 4.0 ve dijital transformasyon vizyonumuzla üretim altyapımızı Akıllı Fabrika teknolojilerini entegre ederek daha da ileri düzeye taşıdık. Bu sayede terzi usulü imalat yaparak yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladık, müşteri memnuniyetini daha da yükselttik.

2021 yılında özellikle midibüs-otobüs segmentinde ihracatımızı önemli ölçüde artırırken, midibüs segmentinde 18. kez ‘İhracat Şampiyonu' olduk. Yakaladığımız bu performansla elde ettiğimiz başarılar şirketimizin yıllık mali tablolarına da yansıdı. 2021 yılında başarılı sonuçlara ulaşmamızda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.

2022 yılında çıtayı üretim yaptığımız her segmentte daha da yükseltiyor, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yurtdışında yeni pazarlarla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin yerli üretim gücüne, ihracatına ve ekonomisine çok yönlü katkılarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı. .