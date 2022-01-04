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TIMETURK / OTOMOTİV / ABD'de yılın şampiyon markası Toyota

ABD'de yılın şampiyon markası Toyota

Japon otomobil üreticisi Toyota, ABD'de geçen yıl 2,3 milyon araç satarak Amerikan otomobil üreticisi General Motors'u (GM) tahtından etti.

54 Dakika Önce
2022-01-04 22:34:35
ABD'de yılın şampiyon markası Toyota

Toyota Motor'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD satışlarının yüzde 10,4 artışla 2,3 milyona ulaştığı bildirildi.

GM'den yapılan açıklamada ise şirketin toplam satışlarının, yarı iletken tedarik zinciri sorunları nedeniyle yıllık yaklaşık yüzde 13 düştüğü ve geçen yıl 2,2 milyon araç satıldığı aktarıldı.

Böylece Toyota, satışlarda GM'yi geride bırakarak ABD'li otomobil üreticisinin 1931'den bu yana koruduğu liderliği ele geçirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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