2022 en çok hangi arabalar satılıyor? En çok satılan araç markaları neler?

Verilere göre 2022 yılının en çok satılan araçları belli oldu. Peki en çok satılan araçlar neler? En çok talep edilen araba markaları hangileri? Hangi arabalar daha çok satın alınıyor? Araç markalarının hangileri tercih ediliyor? İşte detaylar…

AA muhabiri tarafından Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden (ODD) derlediği verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 azalarak 458 bin 446 adet olarak gerçekleşti. Peki en çok hangi araçlar satılıyor? Daha fazla satılan araçlar neler?

2022 yılında hangi araçlar daha çok satıldı?

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği 83 bin 846 adetlik satışın 82 bin 818'i Türkiye'de ürettiği araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sıraya oturdu.

Fiat'ı, 58 bin 545 toplam satışın 39 bin 97'si yerli üretim olan Renault ve 41 bin 424 toplam satışın 35 bin 505'i yerli üretim olan Ford takip etti.

Toyota, 30 bin 181'lik toplam satış içerisinde 22 bin 21 yerli satışla dördüncü, Hyundai de 30 bin 457 toplam satış içerisinde 18 bin 643 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

Ayrıca toplam satışlarda ithal araçlarının payı daha fazla olmasına karşın, ilk 5 içerisinde yerli üretim yapan 4 marka yer aldı.

İthal satışta en çok satılan araçlar neler?

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-ağustos döneminde gerçekleştirdiği 39 bin 525 adetlik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı.

Volkswagen'i, 23 bin 861 adetlik satışla Dacia, 20 bin 684 satışla Opel, 19 bin 448 satışla Renault ve 17 bin 950 satışla Peugeot izledi. .