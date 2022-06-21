2. el otomobil piyasasında yeni gelişmeler

Otomobil alım satımında dijitalleşmenin hızlandığını söyleyen alicibul.com kurucusu Baran Kurga, otomobil piyasasına ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı

Otomobil alım satımında dijitalleşmenin hızlandığını söyleyen alicibul.com kurucusu Baran Kurga, “İkinci el otomobilde perakende kanalı dijitalleşiyor. Dijital platformlar kullanılarak yapılan otomobil alım satımı mesafe kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor. Son dönemde yükselen kiralar nedeniyle şehir merkezinden uzaklaşan ve şehir çeperlerindeki oto galeri sitelerine yönelen otomobil satıcılarının, müşteriye erişimde güçlük çekmemesini ve teknolojinin gücüyle daha iyi müşteri deneyimi tasarlamasını olanaklı kılıyor” dedi.

Türkiye, Macaristan ve Çekya pazarlarını karşılaştıran Nisan 2022 tarihli uluslararası denetim ve danışmanlık hizmetleri firması Ernst & Young'un (EY) satın aldıkları ve kullandıkları araçla ilgili müşteri beklentilerini ölçen araştırmasına göre, Türkiye'nin otomobil alım satımında dijitalleşmeye daha sıcak baktığı, 2 tüketiciden birinin tercih ettikleri galerilerde araç seçeneklerinin zenginliğine dikkat ettiği öne çıktı. İkinci el otomobil pazarındaki dijitalleşmeye dair içgörülerden hareketle Alicibul uygulamasını kurduklarını söyleyen Baran Kurga, tersten ticaret yaklaşımıyla geliştirilen uygulamanın güncel trendlere uygun otomobil alım satım deneyimini hem oto galericiler hem de müşteriler için kolaylaştırdığını dile getirdi.

Hem araştırmanın sonuçlarını değerlendiren hem de sektördeki son duruma yönelik konuşan Kurga, “Araştırmada otomobil galerilerinin şehir merkezinden uzak olmasının müşterilerin yüzde 12'sinin satıcı tercihlerini değiştirebildiğine dikkat çekiliyor. Dijital platformlar kullanılarak yapılan otomobil alım satımı bu mesafe kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor. Alıcı ve satıcıların anlık olarak yazışabildiği uygulamamız ise, süreç içindeki iletişimi en üst seviyeye taşıyor. Kullanıcı aradığı aracı belirttiğinde, anlık bildirimler aracılığıyla her yeni ilandan haberdar olabiliyor. Tersten ticaret yaklaşımıyla tasarlanan ve alıcının satıcıyı değil, satıcının alıcıyı bulmasını esas alan platformumuz aktif, interaktif ve hızlı bir ticaret ortamı sağlıyor” diye konuştu.

Fiziksel olarak galeride sergilenecek otomobil sayısının kısıtlı olduğunu aktaran Kurga, “alicibul.com bu konudaki sınırları kaldırıyor. Satın almak istediği marka ve modele dair fikri netleşmiş olan kullanıcılar, yalnızca talep ettikleri aracı belirterek onlarca satıcıya ve çok zengin bir ikinci el araç portföyüne erişebiliyor. Galeriler, portföylerindeki araçların fotoğraflarını çekerek, galerilerine özel arka plan ve logo giydirmesini yapay zeka destekli Carstudio çözümümüzle yapabiliyor. Galerilerdeki satış temsilcileri yayındaki ilanlarına kimlerin baktığını görebiliyor ve anlık olarak bu kişilerle iletişime geçebiliyor” ifadelerini kullandı.

KULLANICILARLA UYGULAMA İÇİNDEN İLETİŞİM KURABİLİYOR

Tersten ticaret yaklaşımları olduğunu söyleyen Kurga, “Adeta fiziksel bir galerideymiş gibi bir modeli inceleyen kullanıcılarla uygulama içinden iletişim kurabiliyor. Bir aracı inceleyen kullanıcıya galeriyle ya da satıcıyla iletişim geçmek isteyip istemediğini soran bir bildirim düşüyor. Kabul ederse müşteriyle uygulama içinden birebir ilgilenilebiliyor. Bildirimler sayesinde oto galericiler de ellerinde olmayan ya da aradıkları araçlardan haberdar olabiliyor ve bu araçları platformdaki diğer satıcılardan temin edebiliyor. Ayrıca fiziksel bir oto galeriye ihtiyaç duymadan satış yapmaya olanak tanıyan alicibul.com, özellikle al-sat işi yapan bireysel girişimciler için de kullanışlı bir platform sunuyor. İlanı görüntüleyen alıcıyla hemen konuşma başlatabilen araç sahipleri ve galeriler, hızlı ticaret ortamının avantajlarından yararlanabiliyor. Tersten ticaret yaklaşımımızla, tüm taraflar için kazan-kazan bir model benimsiyoruz” dedi.

TÜRKİYE, OTOMOBİL PERAKENDESİNDE DİJİTALLEŞMEYE SICAK BAKIYOR

Araştırmada, 5 kişiden birinin otomobilin tüm açılardan iç ve dış fotoğraflarını görmenin satın alma kararları üzerinde belirleyici olduğunun ifade edildiğine değinen Kurga,“Türkiye'de ‘görmeden satın almam' diyen tüketicilerin oranı 27 olarak ölçülüyor, bir diğer deyişle çoğunluk online otomobil alışverişine sıcak bakıyor. alicibul.com'un Carstudio özelliğiyle galeriler, arabalarını fotoğraf stüdyosuna ihtiyaç duymadan yapay zeka desteğiyle kendi markalarına özel olarak giydirebiliyor. Bu sayede fiziksel galeride inceleniyormuş gibi tüm ayrıntılara yer verilebiliyor. Verilerden, ülkemizdeki tüketicilerin ikinci el otomobil perakendesinde dijitalleşmeye, Macaristan (yüzde 56) ve Çekya'daki (yüzde 52) tüketicilerden daha yakın olduğu sonucuna varılabiliyor. alicibul.com olarak sunduğumuz ücretsiz platformla ikinci el otomobil satışında dijitalleşmenin öncüsü oluyoruz” diye konuştu.

“GALERİCİLER KASKO VE TRAFİK SİGORTALARINI PLATFORMDAN YAPABİLİYOR, KASKO DEĞERLERİ GÖRÜLEBİLİYOR”

Platformun galericilere kasko ve trafik sigortalarını yapabilme imkanı sunduğuna dikkat çeken Baran Kurga, “Koalay ile yaptığımız işbirliğiyle galeri, alıcı ve satıcılara kolayca kasko ve trafik sigortası yaptırma olanağı da sunuyoruz. Bu sayede galericiler maliyetlerini azaltabiliyor. Ayrıca araçların kasko değerlerine de platformdan erişilebiliyor. Ek hizmetlere erişim kolaylığı sunarak satış sonrası süreçleri de iyileştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

YATIRIM TURUNA ÇIKACAK

Yakın zamanda yeni bir yatırım turuna çıkacaklarını söyleyen Kurga, “Dünyada örneği çok az olan Venture Building (girişim geliştirme) konusunda Tamer Capital'den destek alıyoruz. Gelişen teknolojiyi yeni bir fikirle harmanlayarak oto galericiliği dijital dünyanın gereksinimlerine uygun hale getiren uygulamamızın ekosistemde büyüyeceğini ve çıkacağı yatırım turlarını hızla kapatacağını tahmin ediyoruz. Durgunlaşan otomobil alım-satım sektörüne ivme kazandıracak projemiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi. DHA .