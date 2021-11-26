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TIMETURK / KÜLTÜR / Zamanı durduran performans

Zamanı durduran performans

Fransız dansçı ve koreograf Yoann Bourgeois'nın Paris'te yer alan anıt mezar Panthéon'da sergilediği sanat performansı “The Mechanics of History” dünya çapında büyük yankı uyandırdı.

1 Saat Önce
2021-11-26 17:00:34
Zamanı durduran performans

Fransa'nın başkenti Paris'te Théâtre de la Ville iş birliğiyle geçen yıl Ekim ayı başında gerçekleştirilen performans, Panthéon'un kubbesi altına yerleştirilen bir platform merdiven ve trambolin eşliğinde ilerliyor.

Döngüsel koreografi

Tarihin Mekaniği (La Mecanique de l'Histoire) adlı performans yerleştirmede, 4 dansçı (Yoann Bourgeois, Emilien Janneteau, Damien Droin ve Lucas Struna) dönmekte olan merdivenin basamaklarına çıkıp ardından kendilerini tramboline bırakıyor ve bu hareket motifini geri sarılan film görüntüsüne benzer şekilde tekrarlayarak büyüleyici bir döngü oluşturuyorlar. Performans bu yolla, “zamanı durdurma” veya “geçici olarak askıya alma” üzerine sorular yönetiyor ve görsel bir keşif sunuyor. Açıkçası merdiven bana doğrudan Hollandalı ressam ve grafik sanatçısı Escher'in 1954'ten sonra çizdiği bol merdivenli, optik yanılsamalı işlerini çağrıştırdı ki o çalışmalar da genel olarak sonsuzluk, döngüsellik ve görelilik felsefesiyle yaratılmış.

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Performans, Panthéon'un tarihini selamlıyor

Paris'in Quartier Latin (5. bölge) mahallesinde bulunan Panthéon, Paris'in koruyucu azizesi Geneviève'e ithaf edilen bir kilise olarak 18. yüzyılda inşa edilmiş. Fransız Devrimi sonrasında ise Fransız entelektüellerinin gömüldüğü bir anıt mezara dönüştürülmüş. Performansın gerçekleştiği kubbe ise 1851'de fizikçi Leon Foucault'nun inşa ettiği 67 metrelik sarkaca ev sahipliğini yapmış. Foucault bu sarkaçla Dünya'nın dönüşünün simülasyonunu sergilemiş.

Kaynak: bigumigu.com

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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