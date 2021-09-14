DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kayseri'de 4 bin yıllık aslan kemiği bulundu
Borsa günü düşüşle tamamladı
CIA: El-Kaide Afganistan'da yeniden güçlenecek
İstanbul Üniversitesi'nde dersler ne zaman başlıyor? İÜ yüz yüze eğitim ne zaman?
Eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2021-2022 İstanbul-Ankara-İzmir kırtasiye parası (eğitim ödeneği) yattı mı?
Almanya’da 300 bin ev ve fabrikalar elektriksiz kaldı!
'Pülümür tuzu'na yoğun talep
Yeni Zelanda’nın adı değişecek mi?
Eda Yön kimdir? Sosyal medya fenomeni Eda Yön Instagram hesabı
Ev kiralama şirketleri 'Kiralık Balonunu' indirecek
Bahçeli'den laiklik açıklaması
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Öcalan'ın avukatları yargılanıyor
Exxen spor ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi üyeliği-UEFA Avrupa Ligi ne kadar?
ABD'de enflasyon yavaşladı

TIMETURK / KÜLTÜR / Yeni Zelanda’nın adı değişecek mi?

Yeni Zelanda’nın adı değişecek mi?

Yeni Zelanda parlamentosunda yerli halkı temsilen eden Maori Partisi, ülkenin resmi isminin Aotearoa olması için parlamentoya verilecek dilekçeyi online imzaya açtı.

2 Saat Önce
2021-09-14 17:14:10
Yeni Zelanda’nın adı değişecek mi?

Maori Partisi, Yeni Zelanda isminin Flemenkçe olduğunu belirtilerek yerli dilinde ‘Kuzey Adası' anlamına gelen Aotearoa olması gerektiğini ifade etti.

Maori partisi, internet üzerinden imzaya açtıkları dilekçede, ülkenin isminin Aotearoa olarak değiştirilmesine ve kent, şehir ve yer isimlerinin Te Reo Māori dilindeki anlamlarının iade edilmesini istedi. Parti dilekçesinde “Te Reo Māori'nin bu ülkenin ilk ve resmi dili olarak hak ettiği yere geri getirilmesinin zamanı çoktan geçti. Biz bir Polinezya ülkesiyiz – biz Aotearoa'yız.” ifadelerine yer verdi.

Maori Partisi eş başkanı Rawiri Waititi, daha önce parlamentoda ‘haka' dansıyla protesto yaptığı için meclisten atılmış ve bir başka seferde ise parlamentoya kravat takarak gelmeyeceğini açıklamıştı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş