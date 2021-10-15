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TIMETURK / KÜLTÜR / Yedikule tarihe ilgi duyanların dikkatini çekiyor

Yedikule tarihe ilgi duyanların dikkatini çekiyor

Türkiye'nin ve dünyanın en eski açık hava müzelerinden biri olan, İstanbul'un sembol yapılarından Yedikule Hisarı'nda Fatih Belediyesi tarafından başlatılan restorasyon çalışması büyük bir titizlikle sürüyor.

4 Saat Önce
2021-10-15 13:57:06
Yedikule tarihe ilgi duyanların dikkatini çekiyor

İstanbul'un pek çok dönemine tanıklık etmiş; kentin çok katmanlı ortak kültür mirasının en görkemli anıtlarından biri olan Yedikule Hisarı, şehrin tarihsel öğelerini içinde barındıracak bir restorasyon sürecinde. Roma'nın en önemli kapılarından Altın Kapı; Bizans Dönemi kara surları ile Osmanlı Dönemi'nde inşa edilen kule ve surlardan oluşan Hisar, etaplar halinde restore edilmeye devam ediyor.

Fatih Belediyesi tarafından kademeli olarak sürdürülen restorasyon çalışmalarının birinci etap çalışmaları kapsamında; III. Ahmet Kulesi ile Kuzey Pylon Kulesi arasında yer alan, statik açıdan zayıf durumdaki duvar ile Fatih Mescidi minaresinin statik güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bunun yanı sıra orta avlu peyzaj çalışmaları; belirlenen duvar yüzeylerinde temizlik, derz ve onarım çalışmaları yapıldı. Ayrıca İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü denetiminde Yedikule Hisarı içerinde bulunan Fatih Mescidi'ne yönelik kazılar yapılarak, mescidin özgün temellerine ulaşıldı. İkinci etap çalışmaları kapsamında ise giriş kulesinin restorasyon çalışmaları ile Mimar Cahide Tamer zamanında restorasyonu yapılan Güney Pylon ve Yedinci Kule arasındaki iç duvarın onarımına devam ediliyor.

Turan: Tarihe ilgi duyanların dikkatini çekiyor

Fatih'in, İstanbul'un ve Türkiye'nin turizm potansiyelinin büyük bir kısmını üstlendiğini, ilçenin Türkiye'nin vitrini olarak nitelendirilen camilerin, tarihi eserlerin, müzelerin, sarayların, mimari yapıların ve doğal güzelliklerin başkenti olduğunu söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, “ Yedikule Hisarı da bu potansiyeli daha üst seviyelere taşıyacak bir tarihe sahip. "Yedikule Hisarı sahip olduğu mana itibariyle özellikle tarihçilerin, tarihe ilgi duyanların ve tarih severlerin dikkatini çeken bir yapıc Yedikule Hisarında, dünyada benzer örnekleri olan dinamik bir restorasyon gerçekleştiriliyor. Başta öğrenciler olmak üzere vatandaşlarımız profesyonel rehber eşliğinde Hisar'ı gezerek, hem bu tarihi yapıyı keşfetme hem de restorasyon sürecini yerinde görme fırsatı yakalıyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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