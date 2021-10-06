Yazar Mustafa Yazgan’a ‘geçmiş olsun’ ziyareti

Bir süredir ağır bir hastalık geçiren Yazar Mustafa Yazgan’ı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Karamüresel’deki evinde ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Yazgan, “TYB camiasındaki aziz dostların dualarını istirham ediyorum” dedi.

Bıyıklı: Bu adanmışlığa şükran borcumuz var

TYB yönetiminin selamını ileten Mahmut Bıyıklı da Yazgan'a her zaman yanlarında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Mustafa Yazgan gibi büyüklerimiz ülkenin zor yıllarını yaşamış, fikir çilesini çekmiş, tam inanmış adam olmanın bedelini defalarca ödemişlerdir. Bugünlere gelmemizde onların köy köy kasaba kasaba yoksul omuzlarına davayı sırtlanıp kapı kapı dolaşmalarının payı büyüktür. Kim var denildiğinde sağına soluna bakmadan ileri atılan bir kuşağın asil temsilcisidirler. Ülkeyi saran katı modernleşme çabalarına karşı sayıları çok az olan yerli aydınlarla omuz omuza vererek direnmişler, bu toprakları kimliksizleşmekten korumuşlardır. Öncelikleri hiçbir zaman nefisleri olmamıştır. Önce vatan diyerek yollara düşmüşler, yol olmuşlar, yol açmışlardır. Onların açtığı yoldan yarınlara daha emin baktığımızı özellikle söylemek isterim. Bu adamlar mal mülk, soy sop derdiyle değil memleket sevdasıyla yanıp kavrulmuş, değerleriyle barışık bir nesil için bütün varlıklarını feda ederek yokluğa yoksulluğa talip olmuşlardır. Şimdi bize düşen vefadır. Bu adanmışlığa şükran borcumuz var. Maddi manevi olarak muhterem ağabeyimizin yanında olmamız gereken bir gündeyiz. Kendisine acil şifalar diliyorum.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.