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TIMETURK / KÜLTÜR / Yazar Miyasoğlu’nun eşi Nilüfer Miyasoğlu vefat etti

Yazar Miyasoğlu’nun eşi Nilüfer Miyasoğlu vefat etti

Şair-yazar Mustafa Miyasoğlu’nun eşi Nilüfer Miyasoğlu vefat etti.

2 Saat Önce
2021-12-20 20:58:45
Yazar Miyasoğlu’nun eşi Nilüfer Miyasoğlu vefat etti

Şair, yazar ve edebiyatçı Mustafa Miyasoğlu'nun eşi Nilüfer Miyasoğlu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Nilüfer Miyasoğlu, bugün Haliç sahilindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Millî Gazete tarafından duyurulan vefat haberinde, aynı zamanda gazetenin Dış Haberler Editörü Emre Miyasoğlu'nun annesi olan Nilüfer Miyasoğlu'nun aile mezarlığına defnedildiği duyuruldu.

Eşi Mustafa Miyasoğlu'nu anlatmıştı

miyasoğlu-vefat

2013 yılında hastalığı nedeniyle vefat eden eşi Mustafa Miyasoğlu hakkında konuşan Nilüfer Miyasoğlu, 2016 yılında hiç unutamadığını belirttiği bir anısını şöyle anlatmıştı:

"Ölmeden bir hafta önce, artık susuyordu. Beni çağırttı, yoğun bakımdaydı gittim. 'Ben sana müteşekkirim' dedi. 'Neden?' dedim. 'Çünkü sen benim evlatlarımı Müslüman yetiştirdin. Senden Allah razı olsun' dedi. Gözlerinden yaşlar akıyordu. 'Onlar benim biriciğim, benim davamın devamıdır. Hakkını helal et' dedi. Helalleştik. O anı hiç unutamıyorum. 40 senelik evlilik hayatımızda saygılı ve sevgili olmanın mükafatını işte o gün gördüm."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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