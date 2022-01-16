Yazar Hekimoğlu İsmail vefat etti

'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail’in (Ömer Okçu) hayatını kaybetti. Okçu'nun vefat haberini oğlu Osman Okçu duyurdu

Minyeli Abdullah romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) hayatını kaybetti. Okçu bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Okçu'nun vefatını, oğlu Osman Okçu Twitter hesabından, "Babam Hekimoğlu İsmail, ahiret yolculuğuna çıktı. Dualarınızı beklerim…" ifadeleriyle duyurdu.

TBMM Başkanı Şentop'tan taziye mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mesajda "Ülkemizde, özellikle 'Minyeli Abdullah' romanıyla tanınan yazar Hekimoğlu İsmail'in (Ömer Okçu) vefatını teessürle öğrendim. Bir süredir tedavi gören değerli yazara Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

HEKİMOĞLU İSMAİL KİMDİR?

Asıl adı Ömer Okçu olan yazar, yazılarında "Hekimoğlu İsmail" müstearı ile dedesinin adını kullandı. 1932'de Erzincan'da doğdu. Burada ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 1952'de Zırhlı Birlikler Okulu'ndan mezun oldu. Astsubay olarak göreve başladığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1972'de emekli oldu. 2009 yılı itibarı ile 80 baskıyı geçen, bir dönem yasaklanıp daha sonra serbest bırakılan Minyeli Abdullah romanını 1967'te yazdı ve bu eseri ile tanındı. Gazeteciliğe haftalık İttihad gazetesi ile başladı. 5 yıl Yeni Asya Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan ve 1975'te Sur dergisini çıkaran Okçu, Türdav'ın ve Timaş'ın kurucuları arasındadır. Birçok dergi ve gazetede yazılar yazan Hekimoğlu'nun 40'tan fazla eseri olup, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konferans vermiştir. Kendisine Harran Üniversitesi tarafından "Edebiyat Doktoru" unvanı verilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.