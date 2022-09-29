Yaş ve cinsiyete göre dinlenen müzik değişiyor

Bar-Ilan Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bireylerin dinlediği müzik türleriyle, yaş ve cinsiyetlerinin bağlantılı olduğunu aktardı

Müzikonair'de yer alan habere göre; Bar-Ilan Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi'nde araştırmacı olan David M. Greenberg ve meslektaşları, 2022'de yaptıkları bir araştırmada, sosyokültürel farklılıklara rağmen, dünyanın dört bir yanındaki katılımcıların, Batı müziğinin belirli türlerini tercihleriyle tutarlı bir şekilde ilişkili olan kişilik özellikleri sergilediğini ortaya çıkardı.

Gençler çeşitliliğe daha açık

Araştırmacılar, kişilik özelliklerinin insanların müzik zevkini tahmin edebileceğini söylüyor. Örneğin dışa dönüklük, iyimser çağdaş müzik; açıklık ise sofistike tarzlardaki müzik tercihleriyle bağlantılıydı.

Bununla birlikte, farklı kültürlerden insanlar arasında temel bir fark olduğu da aktarıldı. Latin Amerika'da insanların diğer bölgelerdeki insanlara kıyasla daha heyecan verici müzikler dinleme eğiliminde oldukları ve Asya'da farklı bölgelerdeki insanların daha rahatlatıcı müzikler dinleme eğiliminde oldukları belirtildi.

Araştırmada, yaş ve cinsiyetin de belirli müzik türleri ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Yetişkinler özel ortam arıyor

Çeyrek milyondan fazla kişinin katıldığı iki araştırmadan elde edilen verileri inceleyen 2013 tarihli bir araştırmaya göre; gençler, orta yaşlı yetişkinlere göre çok daha sık ve çeşitli müzikler dinliyor. Yetişkinler ise öncelikli olarak özel ortamlarda müzik dinlemeyi tercih ediyor. .