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TIMETURK / KÜLTÜR / Woodlife Sweden sergisi Müze Gazhane'de açıldı

Woodlife Sweden sergisi Müze Gazhane'de açıldı

Açılışta konuşan İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İsveç'in iklimi itibarıyla yüzde 70'inin ormanlardan oluştuğunu söyledi.

3 Saat Önce
2021-10-19 18:06:23
Woodlife Sweden sergisi Müze Gazhane'de açıldı

Yenilenebilir bir malzeme olan ahşaba dair yenilikçi çözümleri ve üretimleri merkezine alan Woodlife etkinlik dizisi, Woodlife Sweden sergisiyle başladı.

İsveç Enstitüsü, Architects Sweden ve Swedish Wood tarafından düzenlenen sergi, Müze Gazhane'de 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Açılışta konuşan İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İsveç'in iklimi itibarıyla yüzde 70'inin ormanlardan oluştuğunu söyledi.

Ericson, ''Bu yüzden uzun zamandır ahşap yaşamımızda önemli bir yeri olan materyal. Mimari uzmanlığı olan birisi değilim ama aslında İstanbul'un tarihine de bakıldığında ahşap yapıların bir dönem çok yaygın olduğunu görebilirsiniz. Bu günümüze gelene kadar popülerliğini giderek azaltan bir tür oldu. Biz inanıyoruz ki ahşap yapılar kent yaşamında ve sosyal yaşamda daha fazla yer edinebilir." ifadelerini kullandı.

Mimarların ve tasarımcıların güncel teknolojiyle birleşen projelerini izleyicilere sunan örnekleri barındıran sergi, ziyaretçileri, İsveç'te şehirden kasabaya, küçük ölçekli projelerden kentsel dönüşümlere kadar farklı iklim ve koşullarda bir geziye çıkarıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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