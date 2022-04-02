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Will Smith 'tokat' olayından sonra Akademi'den istifa etti

Ünlü oyuncu Will Smith, Pazar günkü Oscar töreninde Chris Rock'a attığı tokatın ardından Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti.

3 Saat Önce
2022-04-02 08:25:17
Will Smith 'tokat' olayından sonra Akademi'den istifa etti

Ünlü oyuncu Will Smith, Oscar Ödül Töreni'nde eşi Jada Smith hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat attıktan sonra "Akademi'nin güvenine ihanet ettiğini" söyleyerek Hollywood'un Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa etti.

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Smith, cuma günü yayımladığı açıklamada 95. Akademi Ödülleri'nde yaptığını, "şoke edici, acı verici ve kabul edilemez" diye nitelendirdi.

Smith yaptığı açıklamada, "Akademi'nin güvenine ihanet ettim. Diğer adayların ve kazananların yaptıkları muhteşem işler için kutlama ve kutlanma fırsatlarını ellerinden aldım" ifadelerini kullandı.

Açıklamasına, "Bu sebeple Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nden istifa ediyorum" diye devam eden Smith, yönetim kurulunun uygun gördüğü tüm sonuçları da kabul edeceğini dile getirdi.

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Çarşamba günü Akademi yöneticileri Smith'e karşı alınacak sonuçları görüşmek için toplanmıştı.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi Başkanı David Rubin, Smith'in istifasını kabul ettiklerini ve disiplin sürecini yürütmeye devam edeceklerini söyledi.

Will Smith, Chris Rock pazartesi sabahı Oscar Ödül töreninde eşi Jada Smith'in saç kıran hastalığına göndermede bulunan bir şaka yapınca sahneye çıkıp komedyene tokat atmıştı.

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