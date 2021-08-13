DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

NATO'dan 'Taliban' çıkışı
Fransa'da Müslümanları hedef alan yasa onaylandı
'Orta sınıf çözülecek, yoksullar devletten maaşlı hale gelecek, lümpen kitleler zombileşecek...'
'Merkez ciddiyetini gösterdi'
Afganistan'ın merkezi ve güneyinde 3 vilayet merkezi daha Taliban kontrolüne geçti
Borsa günü yükselişle tamamladı
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 594 kişi hayatını kaybetti
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde 5 Filistinliyi yaraladı
VR Deneyim Alanı Atölyesi Akbank Sanat’ta Açıldı
Uluslararası Vizyon Üniversitesi bir ilki gerçekleştirdi
Köklerini Göklere Taşıyan Üniversite: KTO Karatay Üniversitesi
20 Bin Fidan ile Yarınlara Umut
“Biyonik Robot El” projesi TEKNOFEST finalinde
Prof. Dr. Kurşun’un projesi ile Osmanlı modernleşmesinin ferdi mülkiyete etkisi analiz edilecek
ANALİZ: ABD, Türk SİHA’larını CAATSA ile durdurmak istiyor

TIMETURK / KÜLTÜR / VR Deneyim Alanı Atölyesi Akbank Sanat’ta Açıldı

VR Deneyim Alanı Atölyesi Akbank Sanat’ta Açıldı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vargün, Akbank Sanat’ta Biyosentrik Tasarım – VR Deneyim Atölyesini açtı.

2 Saat Önce
2021-08-13 17:56:06
VR Deneyim Alanı Atölyesi Akbank Sanat’ta Açıldı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Vargün, “Her şeyin ölçüsü insan ve bütün doğa insana tabidir düşüncesine yani Antroposentrik Kirliliğe karşı olan tasarımcıları Biyosentrik merkeze yani deneyim alanına davet ederek özgün tasarım yapabilecekleri bir deneyim alanı oluşturmayı amaçladık” dedi.

Gerçekleştirilen tasarımda tasarımcının özne konumunda olduğunu ifade eden Vargün, “Üniversitemizin ders müfredatına da bunu ders olarak ekledik. Öğrencilerimizle bu deneyimi birlikte yaşayıp öğrenelim istedik” dedi.

Sanal gerçekliğin ilerde birçok meslekte kullanılacağını belirten Vargün, “Mimarlık, iç mimarlık, tıp gibi alanlarda sanal gerçeklik kullanılabilir. Mesela ameliyatlar sanal ortamda yapılabilir. Havacılıkta zaten kullanılıyor bence ilerde her yerde kullanılabilecek. Mesela terziler tasarım yapacak ama kıyafeti kendi yarattıkları avatarlara giydirerek yaptıkları işin nasıl olduğuna bakabilecekler. Ya da sanal gerçeklikle araba da tasarlanabilir” açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş