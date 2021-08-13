VR Deneyim Alanı Atölyesi Akbank Sanat’ta Açıldı

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vargün, Akbank Sanat’ta Biyosentrik Tasarım – VR Deneyim Atölyesini açtı.

Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Vargün, “Her şeyin ölçüsü insan ve bütün doğa insana tabidir düşüncesine yani Antroposentrik Kirliliğe karşı olan tasarımcıları Biyosentrik merkeze yani deneyim alanına davet ederek özgün tasarım yapabilecekleri bir deneyim alanı oluşturmayı amaçladık” dedi.

Gerçekleştirilen tasarımda tasarımcının özne konumunda olduğunu ifade eden Vargün, “Üniversitemizin ders müfredatına da bunu ders olarak ekledik. Öğrencilerimizle bu deneyimi birlikte yaşayıp öğrenelim istedik” dedi.

Sanal gerçekliğin ilerde birçok meslekte kullanılacağını belirten Vargün, “Mimarlık, iç mimarlık, tıp gibi alanlarda sanal gerçeklik kullanılabilir. Mesela ameliyatlar sanal ortamda yapılabilir. Havacılıkta zaten kullanılıyor bence ilerde her yerde kullanılabilecek. Mesela terziler tasarım yapacak ama kıyafeti kendi yarattıkları avatarlara giydirerek yaptıkları işin nasıl olduğuna bakabilecekler. Ya da sanal gerçeklikle araba da tasarlanabilir” açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.