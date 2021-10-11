Van Gogh'un ‘Yıldızlı Gece Tablosu’nun ilginç hikâyesi

On dokuzuncu yüzyılın en ünlü sanatçılarından biri olan Hollandalı ressam Vincent Van Gogh’un Yıldızlı Gece adlı tablosunun ardındaki hikâye ve hakkında merak edilenleri haberimizden öğrenebilirsiniz

Yıldızlı Gece, ressam Vincent Van Gogh'un Saint-Rémy-de-Provence'ta bir akıl hastanesinde hastayken yaptığı bir başyapıt olarak kabul edilir. Gökyüzünün dönen kompozisyonu ve melankolik mavi renk paleti, Van Gogh'un trajik tarihiyle birleştiğinde, sanat eseri tüm zamanların en tanınmış tablolarından biri haline geldi.

Van Gogh Hakkında

Hayatı boyunca zihinsel sorunlarla boğuşan sanatçı 37 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çalışmalarındaki çarpıcı renk, vurgulu fırça biçimleri modern sanatta ekspresyonizm akımını büyük ölçüde etkiledi. Van Gogh'un sanatı, ölümünden sonra (özellikle 20. yüzyılın sonlarında) dünya çapında müzayedelerde rekor kıran meblağlara satıldığında ve gişe rekorları kıran gezi sergilerinde yer aldığında, şaşırtıcı derecede popüler oldu. Yayımlanmış kapsamlı mektupları nedeni ile Van Gogh eziyet görmüş bir sanatçı olarak efsane haline geldi.

Sanat kariyeri son derece kısa sürdü, 1880'den 1890'a kadar. Bu dönemin ilk dört yılında teknik yeterlilik kazanırken neredeyse tamamen çizim ve suluboya ile yetindi.

1888'de Noel Arifesinde bir felaket yaşandı. Fiziksel ve duygusal olarak bitkin olan Van Gogh, baskı altında kaldı. Arkadaşı Gauguin ile tartıştı ve bildirildiğine göre onu bir usturayla kovaladı. Kendi sol kulağının alt yarısını kesti. Nisan 1889'un çalışma kapasitesini kaybetme korkusuyla tıbbi tedavi görmek için Saint-Rémy-de-Provence'daki akıl hastanesine geçici olarak kapatılmayı istedi. Yıldızlı Gece, İltica Bahçesi, Selviler, Zeytin Ağaçları, Les Alpilles, Doktor tabloları bu döneme ait.

Van Gogh, yalnızlığının üstesinden gelemeyeceği veya iyileştirilemeyeceği konusunda umutsuzluk içinde kendini vurdu. 29 Temmuz 1890 hayatını kaybetti.

Yıldızlı Gece ve Ardındaki Hikâye

Van Gogh, hayal gücünden yola çıkarak bir tuval boyamak arzusundaydı, bunun esere daha fazla değer katacağına inandı ve “gerçekliğe tek bir bakışla görebileceğimizden daha heyecan verici ve rahatlatıcı bir doğa yaratmayı başarabiliriz” dedi. Sanatçı, kardeşi Theo'ya yazdığı mektupta, temanın bu olmasını istediğini açıkça belirtti. Yıldızlı Gece, Van Gogh'un hafızadan resim yapma arzusunun gerçekleşmesiydi ve bu, eserin o sırada ürettiği diğerlerine kıyasla daha büyük duygusal etkisini açıklayabilir.

Theo'ya şöyle yazdı: "Bu sabah penceremden, gün doğumundan çok önce, çok büyük görünen sabah yıldızından başka hiçbir şey olmadan kırsalı gördüm." Ressam, gözlem yoluyla çalışmayı tercih etse de, odasında resim yapmasına izin verilmedi. Bu nedenle stüdyosunda gördüğü yıldızı referans için görüş olmadan boyamaya başladı, görüntünün ikonik görüntüsünü oluşturmak için doğrudan tüplerden tuvale boya uygulayarak resim yapmaya başladı. Kalın çizgiler ve yoğun renkler bundan kaynaklı.

Daha sonra Van Gogh mektubunda bir kez daha Yıldızlı Gece'ye atıfta bulunur;

"Bütün bu yığında buğday tarlası, dağ, meyve bahçesi, mavi tepeli zeytinler ve portre ve Taş Ocağı'nın girişi dışında hiçbir şey iyi olduğunu düşünmüyorum. Gerisi bana hiçbir şey söylemiyor, çünkü eksik. Satırlardaki bireysel niyet ve duygu, bu satırların yakın ve kasıtlı olduğu yerde, abartılı da olsa bir resim olmaya başlar. Bermard ve Gauguin'in hissettiği biraz bu, bir ağacın doğru şeklini hiç sormazlar. Ama şeklin yuvarlak mı kare mi olduğu konusunda kesinlikle ısrar ediyorlar - ve benim sözüm, haklılar, bazı insanların fotoğrafik ve boş mükemmelliğinden bıkmışlar. Elbette dağların doğru tonunu sormayacaklar ama derler ki: Tanrı'nın adıyla, dağlar maviydi, değil mi? O zaman biraz maviye dal da bana maviydi, şöyle ya da böyle deyip durma, maviydi, değil mi? Güzel - onları mavi yap ve bu yeterli!"

Yıldızlı Gece'nin Teması

Tablonun sol ön planında genellikle mezarlıklarda bulunan ve yasla ilişkilendirilen bir servi ağacı bulunuyor. Bu ağaç, yeryüzü ile gökyüzünü birbirine bağlamaya hizmet eder ve bu, sanatçıların ölümle ilgili kendi düşüncelerini yansıtabilir. Bu nedenle Yıldızlı Gece, Van Gogh'un ölüm ve ahiretle ilgili süregelen endişesini temsil ediyor gibi görünüyor.

Yıldızlı Gece ile Van Gogh, doğayla olan geleneksel empresyonist bağlantıdan uzaklaşıyor ve bunun yerine bir sabırsızlık duygusu benimsiyor. Dönen fırça darbeleri, bu resmin sürekli hareket ettiği izlenimini veriyor ve paleti önceki çalışmalardan çok daha canlı. Van Gogh'un gece manzaralarını doğrudan resmeden ilk ressam olduğu ve bunu yapabilmek için şapkasının etrafına görebilsin diye mumlar astığı söylentileri uzun yıllar dolandı. Ayrıca Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu bitirmek için üç gece ayakta kaldığına ve "gündüzden daha canlı" felsefesinin o geceler olduğuna inanılıyor.

Van Gogh'un Yıldızlı Gece'yi yaratırken bir akıl hastanesinde yaşıyor olması, onun zihin yapısı hakkında soru işaretlerine yol açmış ve bu da Yıldızlı Gece'yi anlam ve önem açısından yoruma açık bırakmıştır. Bir anlatım, Van Gogh'un fakirlere yardım etme arzusuna ve daha önce dine olan bağlılığına atıfta bulunur. On bir görünür yıldızın Yaratılış kitabından bir alıntıyla ilgili olduğunu ve kilise kulesinin pasajla bağlantılı olduğunu öne sürüyor. Ancak Van Gogh için bu resim, bir sanatçı olarak değerini kanıtlamanın bir yoluydu ve Gauguin, Bernard gibi sanatçıların eserlerine rakip olmak için bir fırsattı.

Hikâye Gerçek Mi?

• Michael Benson, 2015 tarihli "Cosmographics" kitabında, Van Gogh'un Yıldızlı Gece'sinin gökyüzündeki belirgin girdapların ardındaki ilhamın, astronom William Parsons tarafından 1845 yılında yapılmış bir çizim olduğunu iddia ediyor. Ayrıca araştırmalar, resimdeki baskın sabah yıldızının aslında Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" üzerinde çalıştığı sırada benzer bir konumda bulunan Venüs olduğunu ve Van Gogh'un çizdiği gibi parlak bir şekilde parladığını doğruladı.

• Resimdeki ay, Van Gogh'un "Yıldızlı Gece" tablosunu yaptığı sırada gösterildiği gibi hilal evresinde olmazdı. Gerçekte, yaklaşık dörtte üçü dolu olurdu.

• Patolog Paul Wolf, 2001 yılında, sanatçının "Yıldızlı Gece" gibi resimlerdeki sarıya olan düşkünlüğünün, epilepsi için bir tedavi olan çok fazla digitalis almasından kaynaklandığını öne sürdü.

Belki Van Gogh bile neyin ilham verdiğini tam olarak bilmiyordu. Theo'ya yazdığı gibi “Kesin olarak hiçbir şey bilmiyorum ama yıldızları görmek beni hayal ediyor.”

Sonuç, ön planda dalgalı servi ağaçları ve parlayan yıldızlar, parlak bir hilal, dönen bir gökyüzü, yuvarlanan tepeler ve arka planda bir köy bulunan rüya gibi bir görüntüydü. Uzaktaki dağlar ve köyün varlığı gibi bazı unsurlar, Van Gogh'un penceresinden görebileceği manzaraya uygun. Bu arada, kilisenin üzerindeki çan kulesi gibi diğer kısımlar da hayal gibi gözüküyor.

Yıldızlı Gece Tablosu Nerede?

Ölümünden sadece bir yıl önce yaratılan Yıldızlı Gece, Jo van Gogh-Bonger'ın kocasından miras aldığı tablolardan biri. Onu, şair Julien Leclercq'e sattı. Ardından Jo Van Gogh-Bonger onu geri alıp Rotterdam'daki Oldenzeel Galerisi'ne göndermeden önce sanatçı Claude-Emile Schuffenecker'e sattı. Resim daha sonra Georgette P. van Stolk'a ve ardından Paul Rosenberg Galerisi'ne satıldı. New York Modern Sanat Müzesi (MoMA), eseri 1941'de aldı. O zamandan beri muhafaza eden MoMA, tabloyu satın almak için, müzenin kurucularından Lillie P. Bliss'in ölümünden sonra müzeye bırakılan koleksiyonundan üç tablo sattı.

MoMA'nın tabloyu satın almasından bu yana, Van Gogh'un Saint-Rémy'deki penceresinden gece manzarasını yorumlaması izleyicileri büyüledi ve Yıldızlı Gece şimdi Batı sanatının en ünlü eserlerinden biri olarak duruyor.

Sanatçı, "Yıldızlı Gece"yi kardeşine yazdığı bir mektupta bir başarısızlık olarak nitelese de eşsiz tarzıyla Yıldızlı Gece, ünlü şarkısı dâhil olmak üzere şiir, kurgu ve müziğin odak noktası olan çok sevilen bir tablo.

Kaynak: iyikigormusum.com

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