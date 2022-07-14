Van Gogh'un gizli otoportresi keşfedildi

İskoçya Ulusal Galerisi, Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait gizli bir otoportre keşfedildiğini duyurdu.

Van Gogh'un daha önce bilinmeyen görüntüsü "Köylü Kadın Başı" adlı eserinin arkasında X-ray cihazı ile tesadüfen belirlendi.

İskoçya Ulusal Galerisi çalışanları, sergi öncesi yapılan rutin X-ray taraması sırasında önemli bir keşfe imza attı.

Hollandalı ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "Köylü Kadın Başı" adlı eserinde gizli otoportresi ortaya çıktı.

Tuvallerini arkalarını çevirerek yeniden kullanmasıyla bilinen Van Gogh'un otoportresi, 1885 tarihli eserde karton ve yapıştırıcı katmanlarının arkasına gizlenmiş olarak bulundu.

Kraliyet İskoç Akademisi'nde sergilenecek

İskoçya Ulusal Galerisi Kıdemli Resim Konservatörü Lesley Stevenson, "Görüntüyü ilk gördüğümüzde kesinlikle çok heyecanlandık. Böylesine büyük bir keşif, bir konservatörün hayatında bir ya da iki kez olur." dedi.

Galeri yetkilileri, otoportreyi kaplayan yapıştırıcı ve kartonu esere zarar vermeden çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Van Gogh'un keşfedilen bu görüntüsü, Edinburgh'ta bulunan Kraliyet İskoç Akademisi'nde sergilenecek.

TRTHaber .