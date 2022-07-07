Üsküdar'da yayın evinin kurduğu kitap kafe, okurların gözdesi oldu

Üsküdar'da bir yayınevi merkezinin çatısı altında hizmete açılan kitap kafe, kitapseverlere huzurlu bir mekanda kahve eşliğinde okuma keyfini sunuyor.

Paradigma Yayınları'nın Kuzguncuk'taki merkezi, kitap okuma meraklıları için kitap kafeye dönüştürüldü. Kafede çay ya da kahvelerini yudumlayıp çeşitli lezzetleri tatma imkanı bulan vatandaşlar, yeni birçok kitap ve yazarla burada tanışıyor.

Mavi ve beyaz renkli ahşap binada huzurla okudukları yayınlarla birikim elde eden kitapseverler, kendileri gibi kitap meraklısı birçok kişiyle burada dostluklarını pekiştiriyor.

Adeta kütüphaneyi anımsatan kafede müşteriler istedikleri kitapları ücretsiz okuyup, istedikleri kitapları ücreti karşılığında satın alabiliyor. Sosyal bilimler alanında kitapların çoğunlukta olduğu kafede, başta çocuk kitapları olmak üzere her yaş grubuna hitap edecek kitaplar bulunuyor.

İşletmeci Mehmet Akif Memmi, Paradigma Yayınları'nın merhum Prof. Dr. Hüsamettin Arslan tarafından kurulduğunu, kendilerinin de onun mirasını ihya etmek için çalıştıklarını söyledi.

Memmi, hayata geçirdikleri "Mavi Kitap Kafe" hizmetiyle hem Prof. Dr. Arslan'ın öğrencilerini ve kitapseverleri bir araya getirmek hem de kahve ya da çay yudumlarken kitap okumanın hazzını yaşamak isteyenlere mekan sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Huzur en belirgin husus"

Kafenin yeni yazarların veya kitapların tanınmasına da vesile olduğunu anlatan Memmi, kitap kafelerin huzurlu bir ortama sahip olduğuna dikkati çekti.

Kafelerin tabiatı gereği yoğun, hareketli ya da gürültülü olabildiğini ama kitap kafede, kitap okuyan insanlar bulunduğu için sessizliğin hakim olduğunu ifade eden Memmi, şöyle konuştu:

"Konuşan varsa bunu 'küçük harflerle' yapıyor. Huzur burada en belirgin husus. Bunun yanında bir kafedeyken mesela yanınızdaki arkadaşınız geç kalır veya ihtiyaç için dışarı çıktığı zaman sizin yapacağınız tek şey elinize telefonunuzu alıp sosyal medyaya bakmak, haberleri kontrol etmektir.

Burada ise önünüzde binlerce kitap var. Belki bir kitaba dalıyorsunuz, yeni bir yazar tanıyorsunuz. Belki kitapların kapaklarıyla ilgileniyorsunuz, yeni bir yayınevini fark ediyorsunuz. Şimdiye kadar görmediğiniz bir kitabı inceleme fırsatı buluyorsunuz ve arkadaşınızı beklerken bunu çok fazla mesele etmiyorsunuz. Bunlar kitap kafenin sayabileceğimiz avantajları."

"Burası 'entelektüel bir cazibe merkezi' olsun diye çabalıyoruz"

Gündelik yaşamın "dijital istila" altında olduğunu savunan Memmi, "Artık araba kullanırken dahi telefonumuza bakma ihtiyacı hissediyoruz veya yatmadan önce telefonumuzu mutlaka kontrol ediyoruz. Sabah kalktığımızda elimizi ilk attığımız cep telefonlarımız oluyor. Biz aslında bu noktada da bir 'kurtarılmış bölge' olmayı umuyoruz. Kitapseverler arzu ettikleri zaman basılı esere dokunabiliyor, içindekileri rahatlıkla inceleyebiliyor, kapak yazısını okuyabiliyor." dedi.

Kitaplık önünde ya da okuduğu kitapla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşanların varlığına da değinen Memmi, "Bu da işin artık doğasında var diyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kitap meraklısı simaların zamanla uğrak yeri haline gelen iş yerinde yiyecek ve içecek lezzetini de üst düzeyde tutarak okuma zevkini lezzetlendirmeye gayret ettiklerinin altını çizen Memmi, "Kitaplığımızı sürekli yeni kitaplarla beslemeye çalışıyoruz. İkincisi, huzurlu bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Üçüncüsü, misafirlerin lezzetli bir kahve ya da tatlı yemelerini sağlıyoruz. Kendi evimizde yemeyeceğimiz herhangi bir şeyi burada sunmuyoruz." diye konuştu.

Kitap kafenin kitapseverler için bir network oluşturduğuna işaret eden ve ilerleyen dönemde okur-yazar buluşmaları, imza günü etkinlikleri, atölye çalışmaları düzenleyeceklerini belirten Memmi, "Burası 'entelektüel bir cazibe merkezi' olsun diye çabalıyoruz." dedi. AA .