Ünlülerin dövme sanatındaki yeni durağı Kerim Kaan Köse: Dövmeler bir görselden ibaret değildir.

Son dönemlerde birçok ünlüye yaptığı dövme sanatıyla gündeme oturan Kerim Kaan Köse, aslında dövmelerin bir görselden ibaret olmadığını tam aksine ruh halimizi ve iç dünyamızı yansıtan sanatın bir dalı olduğundan bahsetti.

Özellikle yeni jenerasyonun da çok yakından takip ettiği dövme sanatının sadece gençlerin değil son dönemlerde ünlü kesimin de dikkatini çektiğini ifade eden Köse şöyle dedi:

“Dövme sanatını eskiden uyguladığımızda adeta suç işliyor gibi kügözüküyorduk. Dövme sanatını yaptıran bir kişiye eskiden günahkâr gözüyle bakıyorduk. İnsanlarımız özellikle sosyal medyanın gücüyle toplumsal ahlakın bu baskıcı tutumundan uzaklaşarak, iç hali ne istiyorsa onu yansıtmaktan kaçınmadılar"

"Sosyal medyanın gücüyle birçok şeyi insanlara aslında bunu yaptırmanın da ayıp bir şey olmadığını göstermiş olduk. Birçok ünlü insanın da bize bu konuda öncü olduğunu söyleyebilirim. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum.”

Son dönemlerde özellikle ünlü insanlara yaptığı çalışmalarla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Kerim Kaan Köse, şunları söyledi:

“Son dönemlerde birçok ünlü isimle çalıştık. Hepsi de yaptığımız bu çalışmalardan çok memnun kaldı. Yaptıkları paylaşımlar sayesinde de sanatımıza karşı ilgi de arttı. Bu durumdan bende çok memnunum."

"Ben yıllar boyu bir felsefe üzerine çalıştım. Ne işi yaparsan yap en iyisini yap. Belki de sanatımı ortaya koyduğumda tüm insanlardan gördüğüm ilgi bu yüzden hep iyi yönde. Umuyorum içinde ukde kalan herkes ait olduğu o ruh halini yansıtır.”

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