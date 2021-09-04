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Ünlü yazarların garip davranışları
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TIMETURK / KÜLTÜR / Ünlü yazarların garip davranışları

Ünlü yazarların garip davranışları

Her biri unutulmayacak eserleriyle akıllarda kalacak olsalar da bazıları özel hayatlarıyla ve karakterleriyle de unutulmuyor. Bu defa yazarları eserleriyle değil garip davranışlarıyla ele alıyoruz. Ünlü yazarlar hangi garip davranışları sergilemişler?

32 Dakika Önce
2021-09-04 10:16:11
Ünlü yazarların garip davranışları

Her biri unutulmayacak eserleriyle akıllarda kalacak olsalar da bazıları özel hayatlarıyla ve karakterleriyle de unutulmuyor. Bu defa yazarları eserleriyle değil garip davranışlarıyla ele alıyoruz. Ünlü yazarlar hangi garip davranışları sergilemişler?

1- Dostoyevski

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Rus edebiyatının dünyaca tanınmış yazarlarından Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, cinsel saplantılı bir insandı aynı zamanda büyük bir kumarbazdı.

2- Virginia Woolf

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İngiliz feminist, yazar, romancı ve eleştirmen Wirgina Woolf'un psikolojik sorunları nedeniyle hayatının neredeyse yarısını yatarak geçirdiği dahi söylenebilir. Aldığı ilaçlar nedeniyle çoğu zaman halsizdi. Ancak kendini iyi hissettiği zamanlarda öyle bir huyu vardı ki herkese pes dedirtiyordu. Çok konuşuyordu Woolf. Bir seferinde 48 saat aralıksız konuşmuştu.

3- Viktor Hugo

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Ünlü Fransız romancı ve oyun yazarı Victor Hugo yaşlanmaya karşı epey takıntılı bir yazar. Hatta vücudunu diri kalması için her sabah buzlu su ile duş alarak sesinin güzelleşmesi için çiğ yumurta içer yazar her zaman bakımlı ve şık olarak başkaları tarafından beğenilmek için uğraşırmış.

4- Yusuf Atılgan

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Yusuf atılgan Türk edebiyatının kilometre taşları sayılabilecek iki büyük eseri yazdıktan sonra (Anayurt oteli ve Aylak Adam) insanlara küstü, bir köye yerleşip otuz yıla yakın neredeyse tek bir satır bile yazmadan çiftçilik yaptı.

5- Louis Althusser

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Cezayir doğmlu ünlü Fransız marksist düşünür Louis Althusser, elli yıldır birlikte olduğu ve taparcasına sevdiği karısı Helen'i bir sabah yanıbaşında uyurken elleriyle boğdu, bu kötü hayata daha fazla katlanmasına seyirci kalmaması için yaptığını iddia etti.

6- Stephan Zweig

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Tıpkı althusser gibi yaptı Strphan Zweig, tek farkla, Zweig, bir soda şişesinin içine 'veronal' denilen zehri ilave etti ve bu şişeden 3 büyük yudum aldı. Eşine şişeyi uzatırken "Yanıma gelmek arzusundaysan eğer bunu istediğin zaman yapabilirsin" diyerek.
 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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