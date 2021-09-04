Ünlü yazarların garip davranışları

Her biri unutulmayacak eserleriyle akıllarda kalacak olsalar da bazıları özel hayatlarıyla ve karakterleriyle de unutulmuyor. Bu defa yazarları eserleriyle değil garip davranışlarıyla ele alıyoruz. Ünlü yazarlar hangi garip davranışları sergilemişler?

1- Dostoyevski

Rus edebiyatının dünyaca tanınmış yazarlarından Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, cinsel saplantılı bir insandı aynı zamanda büyük bir kumarbazdı.

2- Virginia Woolf

İngiliz feminist, yazar, romancı ve eleştirmen Wirgina Woolf'un psikolojik sorunları nedeniyle hayatının neredeyse yarısını yatarak geçirdiği dahi söylenebilir. Aldığı ilaçlar nedeniyle çoğu zaman halsizdi. Ancak kendini iyi hissettiği zamanlarda öyle bir huyu vardı ki herkese pes dedirtiyordu. Çok konuşuyordu Woolf. Bir seferinde 48 saat aralıksız konuşmuştu.

3- Viktor Hugo

Ünlü Fransız romancı ve oyun yazarı Victor Hugo yaşlanmaya karşı epey takıntılı bir yazar. Hatta vücudunu diri kalması için her sabah buzlu su ile duş alarak sesinin güzelleşmesi için çiğ yumurta içer yazar her zaman bakımlı ve şık olarak başkaları tarafından beğenilmek için uğraşırmış.