Ünlü yazarların garip davranışları
Her biri unutulmayacak eserleriyle akıllarda kalacak olsalar da bazıları özel hayatlarıyla ve karakterleriyle de unutulmuyor. Bu defa yazarları eserleriyle değil garip davranışlarıyla ele alıyoruz. Ünlü yazarlar hangi garip davranışları sergilemişler?
2021-09-04 10:16:11
Her biri unutulmayacak eserleriyle akıllarda kalacak olsalar da bazıları özel hayatlarıyla ve karakterleriyle de unutulmuyor. Bu defa yazarları eserleriyle değil garip davranışlarıyla ele alıyoruz. Ünlü yazarlar hangi garip davranışları sergilemişler?
1- Dostoyevski
Rus edebiyatının dünyaca tanınmış yazarlarından Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, cinsel saplantılı bir insandı aynı zamanda büyük bir kumarbazdı.
2- Virginia Woolf
İngiliz feminist, yazar, romancı ve eleştirmen Wirgina Woolf'un psikolojik sorunları nedeniyle hayatının neredeyse yarısını yatarak geçirdiği dahi söylenebilir. Aldığı ilaçlar nedeniyle çoğu zaman halsizdi. Ancak kendini iyi hissettiği zamanlarda öyle bir huyu vardı ki herkese pes dedirtiyordu. Çok konuşuyordu Woolf. Bir seferinde 48 saat aralıksız konuşmuştu.
3- Viktor Hugo
4- Yusuf Atılgan
5- Louis Althusser
6- Stephan Zweig
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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