DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Avusturya: Putin, İstanbul müzakerelerine güveniyor
Rusya: Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezini vurduk
İngiliz turist Bodrum'da Müslüman oldu
Ukrayna: Düşman, Donetsk ve Luhansk'tan vazgeçmiyor
Dünyadaki nükleer silah sayısı açıklandı
ABD’den ‘Pakistan’ açıklaması
Karadeniz’de deprem! İstanbul’da da hissedildi
Ünlü şarkıcı Nicolas Tancak Türk müziğine ilgi duyduğunu söyledi
Çin: ABD yaptırımlardan kazanç elde etmeye çalışıyor
İtalya, Rus milyarder Mazepin'in mal varlığını dondurdu
Muhsin Yazıcıoğlu askeri jetle takip edilmiş
Pakistan'ın yeni Başbakanı Şerif'ten 'Türkiye’ açıklaması
Üç denizde dev tatbikat!
Libya’dan günlük 3 milyon varil petrol açıklaması
Diyarbakır iftar çadırı 2022 | Diyarbakır'da iftar çadırı nerede? Diyarbakır iftar (Ramazan) çadırı nerelerde var?

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

BURSA

19:45

04:57
19:45
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:29

04:42
19:29
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:12

04:26
19:12
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:55

04:09
18:55
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:43

04:05
18:43
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:46:00

İftar vakti

ANKARA

19:29

04:42
SAHUR
19:29
İFTAR

TIMETURK / KÜLTÜR / Ünlü şarkıcı Nicolas Tancak Türk müziğine ilgi duyduğunu söyledi

Ünlü şarkıcı Nicolas Tancak Türk müziğine ilgi duyduğunu söyledi

Son zamanlarda Türk müziği yurt dışında giderek daha fazla popülerlik kazanıyor; bu popülerlikle birlikte pek çok yabancı sanatçı da Türk kültürüne ve Türk müziğine ilgi duyduklarını belirtiyor.

1 Saat Önce
2022-04-11 21:08:42
Ünlü şarkıcı Nicolas Tancak Türk müziğine ilgi duyduğunu söyledi

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile şarkıcı Nicolas Tancak da Türk kültürüne ilgi duyduğunu söyleyen ünlü isimlerin arasında katıldı. Sanatçının bu açıklamaları özellikle Türk hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Ünlü sanatçı Türk müziği ve kültürü ile yakından ilgilendiğini, son zamanlarda yaptığı araştırmalar ile ise kendisini Türk kültürüyle daha da ilgilenir bulduğunu belirtti.

WhatsApp Image 2022-04-11 at 21.05.01 (1)

Nicolas Tancak, Türk kültürüyle ilgili araştırmalarının sadece kültürel okumalardan ibaret olmadığını, aynı zamanda Türk tarihi, Türk mutfağı ve Türk müziği ile de yakından ilgilendiğini belirtti. Kendisi ayrıca Türk müziğiyle de yakından ilgilendiğini söyledi.

Bu açıklamalar karşısında Nicolas Tancak'ın kendi eserlerinde de Türk müziğinden esintilerin yer aldığını söylemek mümkün. Sanatçının Türk kültürüyle ilgili yaptığı araştırmaların da sanat hayatına katkısının olduğu, Türk kültürel ögelerini biraz değişiklik yaparak eserlerinde kullandığı bilinmekte.

Nicolas Tancak, Türk kültürüne ilgi duyduğunu söyleyen ilk ünlü değil. Özellikle Türk filmlerinin yurt dışında popülerliklerinin artmasıyla birlikte pek çok sanatçı Türk kültürüyle ve Türk müziğiyle ilgilenmeye başladı. Nicolas Tancak gibi ünlü şarkıcıların eserlerinde Türk kültürel ögelerine ve Türk müziğinden esintilere daha fazla yer vermesi ise Türk kültürünün yurt dışında daha fazla duyulmasını sağlıyor.

Nicolas Tancak, açıklamalarının devamında, Türkiye'yi beğendiğini de belirtti. Sanatçının yakın zamanda Türkiye'yi ziyarete gelmesi bekleniyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş