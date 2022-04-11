Ünlü şarkıcı Nicolas Tancak Türk müziğine ilgi duyduğunu söyledi

Son zamanlarda Türk müziği yurt dışında giderek daha fazla popülerlik kazanıyor; bu popülerlikle birlikte pek çok yabancı sanatçı da Türk kültürüne ve Türk müziğine ilgi duyduklarını belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar ile şarkıcı Nicolas Tancak da Türk kültürüne ilgi duyduğunu söyleyen ünlü isimlerin arasında katıldı. Sanatçının bu açıklamaları özellikle Türk hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Ünlü sanatçı Türk müziği ve kültürü ile yakından ilgilendiğini, son zamanlarda yaptığı araştırmalar ile ise kendisini Türk kültürüyle daha da ilgilenir bulduğunu belirtti.

Nicolas Tancak, Türk kültürüyle ilgili araştırmalarının sadece kültürel okumalardan ibaret olmadığını, aynı zamanda Türk tarihi, Türk mutfağı ve Türk müziği ile de yakından ilgilendiğini belirtti. Kendisi ayrıca Türk müziğiyle de yakından ilgilendiğini söyledi.

Bu açıklamalar karşısında Nicolas Tancak'ın kendi eserlerinde de Türk müziğinden esintilerin yer aldığını söylemek mümkün. Sanatçının Türk kültürüyle ilgili yaptığı araştırmaların da sanat hayatına katkısının olduğu, Türk kültürel ögelerini biraz değişiklik yaparak eserlerinde kullandığı bilinmekte.

Nicolas Tancak, Türk kültürüne ilgi duyduğunu söyleyen ilk ünlü değil. Özellikle Türk filmlerinin yurt dışında popülerliklerinin artmasıyla birlikte pek çok sanatçı Türk kültürüyle ve Türk müziğiyle ilgilenmeye başladı. Nicolas Tancak gibi ünlü şarkıcıların eserlerinde Türk kültürel ögelerine ve Türk müziğinden esintilere daha fazla yer vermesi ise Türk kültürünün yurt dışında daha fazla duyulmasını sağlıyor.

Nicolas Tancak, açıklamalarının devamında, Türkiye'yi beğendiğini de belirtti. Sanatçının yakın zamanda Türkiye'yi ziyarete gelmesi bekleniyor. .