Ünlü Rus şef Gergiev İtalya'da dışlandı

Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala, Rusya-Ukrayna savaşına karşı tavır alma çağrılarını yanıtsız bırakan dünyaca ünlü Rus Orkestra Şefi Valeri Gergiev'in 5 Mart'taki temsili yönetemeyeceğini bildirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Başkan Sala, Rusya'nın saldırısını kararlı şekilde kınama çağrısı yapılan Gergiev'den bir yanıt alamadıklarını belirtti.

Sala, bu durumda Gergiev'in 5 Mart'taki Rus besteci Peter İlyiç Çaykovski'nin "Maça Kızı" operasını yönetemeyeceğini kaydetti.

Başkan Sala, ünlü orkestra şefinden, sanat dünyasında başka isimlerin yaptığı gibi sadece savaşa karşı bir tutum almasını istediklerini ancak buna bir cevap alamadıklarını söyledi.

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın dostu olarak tanımlanan Gergiev'e geçen hafta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına karşı tavır alması çağrısı yapıldığı hatırlatıldı. AA .