Ünlü oyuncu Jim Carrey: 'Hollywood topluluğu omurgasız'

94. Akademi Ödülleri'nde ödül sunmak için sahneye çıkan Chris Rock'ın eşi hakkında yaptığı espriye sinirlenen Will Smith, tören esnasında ve canlı yayında yerinden kalkıp Rock'a tokat atmıştı. Oscar'ı gölgede bırakan olaya ilişkin bir yorum da ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey'den geldi.

ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall'un yaptığı 94'üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokatla gündemde.

Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat atmıştı.

"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA"

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekmiş ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sormuştu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat atmıştı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" demişti.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma"diye bağırmıştı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" demişti. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Rock, olayı tiye almaya çalışarak, "Bu televizyon tarihinin en büyük gecesiydi"diye konuşmuştu. Smith, daha sonra ödülünü almak için sahneye çıktığında davranışı nedeniyle özür dilemişti.

JIM CARREY'DEN 'TOKAT' YORUMU

Katıldığı bir röportajda Oscar töreninde yaşanan bu olayla ilgili yorum yapan ünlü oyuncu ve komedyen Jim Carrey, Smith'in ödül almak için sahneye çıktığı esnada herkesin ayağa kalkıp alkışlamasından rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

"DAVA AÇARDIM"

Seyirciler için “Hollywood dediğiniz omurgasız bir grup insan” ifadesini kullanan 60 yaşındaki komedyen, "Smith'in hareketi bana yapılsaydı sabah kalktığım gibi 200 milyon dolarlık bir dava açardım çünkü o video sonsuza dek orada kalacak” dedi.

Oyuncu, “Eğer oturduğunuz yerden bağırmak, bir şeyi onaylamadığınızı göstermek veya Twitter'dan bir şey demek istiyorsanız, sırf birileri bir şey dedi diye sahneye çıkıp birinin yüzünü tokatlamaya hakkınız yok” diye konuşmasını sürdürdü.

GECEYE GÖLGE DÜŞÜRDÜ

“Onun için en iyisini diliyorum” diyen Carrey, Smith'e karşı bir tavrı olmadığını, harika işler başardığını belirtti. Ama o an yaşanan olayın “Herkesin ışıldadığı bir ana gölge düşürdüğünü" kabul etti.

“Çoğu insan oraya ulaşmak için çok çaba gösterdi” diyen oyuncu, Smith'in yaptığı hareketin herkesin başarısını geri planda bıraktığını söyleyerek “Bencilce bir andı” ifadesini kullandı.

Kaynak: cumhuriyet.com .