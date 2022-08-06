UNESCO pedofili vakalarına değil, komplo teorilerine taktı!
Gazeteci yazar Haşmet Babaoğlu, BM’ye bağlı uluslararası kuruluş UNESCO’nun ‘tehlikeli komplo teorilerine karşı savaş ilanı’ açıklamasını yorumladı
2022-08-06 12:35:50
UNESCO'nun komplo teorilerine ilişkin açıklamasını bugünkü yazısında yorumlayan Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, çocuklara tecavüz vakalarıyla hatırlanan UNİCEF personellerini hatırlatarak “UNICEF'te çalışan pedofillere savaş açsalardı şaşardım asıl!” dedi
UNİCEF'DEKİ PEDOFİLİ ÇALIŞANLAR
Babaoğlu'nun konuyla ilgili bugünkü yazısından ilgili bölüm;
Birleşmiş Milletler'e bağlı UNESCO "tehlikeli komplo teorilerine karşı savaş" ilan etmiş... Hele dünyadaki olayları "gizli örgütlerin manipüle ettiği iddialarına" karşı aktif olarak mücadele edilecekmiş...
Şaşırmadım. Kendilerine bağlı Barış Gücü rezilliklerine ve varlıkları zaman zaman uluslararası medyaya yansıyan UNICEF'te çalışan pedofillere savaş açsalardı şaşardım asıl!
Dikkat! Bu gelişme içinde, küreselci odağın BM'yi global devlet haline getirmeye çalıştığına dair ipuçlarını saklıyor.
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