DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sony’den çok tartışılacak PlayStation 5 kararı
Chelsea - Juventus maçı şifresiz mi yayınlanacak? Canlı yayın
2022 asgari ücret ne zaman açıklanır? Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?
FED faizi sabit tutarsa ne olur? FED faizi değiştirmezse altın, dolar yükselir mi düşer mi?
Dolarda yeni rekor! 12 TL sınırına dayandı
Bakan Koca'dan ''40 bin personel alımı'' açıklaması
Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Liderlik fıstık tadında
''Un fiyatlarını fırsatçılar artırıyor''
Interpol'ün İstanbul'daki toplantısı başladı
Molnupiravir nedir? Molnupiravir yan etkisi var mı? Molnupiravir eczanede satılıyor mu?
Borsa güne yükselişle başladı
Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması!
Öğretmenler Gününde hediye almak yasak mı? Öğretmenler günü hediyesi yasak mı?
ABD'de tecavüzle suçlanan 4 siyahi 72 yıl sonra aklandı
Selvi: Kılıçdaroğlu mu? Gül mü?

TIMETURK / KÜLTÜR / Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri New York'ta sahiplerini buldu.

3 Saat Önce
2021-11-23 09:04:21
Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle sanal olarak düzenlenen Uluslararası Emmy Ödüllerinin sunuculuğunu bu sene Nijerya asıllı Amerikalı oyuncu Ynonne Orji üstlendi.

En İyi Sanat Programı dalında ödülü Gregory Monro tarafından yönetilen, "Kubrick by Kubrick" adlı Fransız yapımı belgesel kazandı.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü "Adult Material" adlı dizideki rolüyle İngiliz oyuncu Hayley Squires, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü ise "Des" dizisinde bir seri katili canlandıran İngiliz David Tennant aldı.

En İyi Komedi dalında ödül, Türkiye'ye de uyarlanan Fransız dizisi "Menajerimi Ara" (Dix Pour Cent) dizisine, drama dalında ise İsrail yapımı "Tahran" adlı diziye verildi.

En iyi belgesel ödülünü üç yaşında kanserden ölmek üzere olan çocuklarının bedenini, gelecekte hastalığa çare bulunacağı umuduyla kriyoniks yöntemiyle dondurarak saklayan Taylandlı bir çiftin hikayesini anlatan "Kriyoniks: İkinci Yaşam Umudu" (Hope Frozen: A Quest to Live Twice) adlı Netflix yapımı kazandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş