TYB İstanbul’dan Yazgan için taziye mesajı

Kültür dünyasının önemli isimlerinden şair, yazar Mustafa Yazgan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, Yazgan'ın vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayımladı. Bıyıklı, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Zor zamanlarda yazdığı kitaplar, çıkardığı dergiler, verdiği konferanslarla davaya büyük hizmetlerde bulunan, Üstad Necip Fazıl'a yol arkadaşlığı yapan değerli büyüğümüz Yazar Mustafa Yazgan âlem-i cemâle yürüdü. Camiamız bir çınarını daha kaybetti.

Merhum Yazgan Türkiye Yazarlar Birliği'nin kuruluşundan günümüze kıymetli katkılarda bulunmuş birçok programa iştirak ederek yeni nesillerin eğitilmesinde öncülük etmişti.

Kendisiyle yaptığımız onlarca programda heyecanına ihlasına Allah rızasını kazanmak için yaşayan mümin ve muvahhid olduğuna yakından şahitlik ettik.

Adanmışlar kuşağının son temsilcilerindendi. İlerlemiş yaşına rağmen gençleri nasıl kazanırız davamızı onlara çağın diline uygun olarak en güzel şekilde nasıl anlatırız diye dertleniyordu.

Derdi derdimiz olacak. Aziz hatıralarını yaşatmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Çok sevdiği Fahri Kainat Efendimize komşu olmasını diliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Yakınlarının okurlarının ve camiamızın başı sağ olsun.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.