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TYB İstanbul’dan Şair Hüseyin Emin Öztürk için Taziye

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, hayatını kaybeden eğitim ve kültür dünyasının değerli isimlerinden Eğitimci Yazar Hüseyin Emin Öztürk için taziye mesajı yayınladı.

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06.05.2021 12:36:34
TYB İstanbul’dan Şair Hüseyin Emin Öztürk için Taziye

TYB İstanbul'un taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Yazarlar Birliği'nin değerli üyelerinden Gökyüzü Eğitim Kolejleri Kurucusu değerli ağabeyimiz şair yazar Hüseyin Emin Öztürk geçirdiği ameliyat sonrası yakalandığı KOVİD-19 hastalığından kurtulamayarak hayata gözlerini yumdu.

Öztürk, Türk Edebiyatına kazandırdığı kıymetli eserlerin yanı sıra cemiyet hayatında da milletine faydalı olmak için üstün gayret gösteren vatansever bir insandı. Derviş gönüllülüğüyle sayısız hayırlı çalışmaya imza attı. Ömrünü davasına adayan bütün büyük şahsiyetler gibi iz bırakanlardan oldu. Acımız büyük. Türkiye önemli bir değerini, kalbi memleket aşkıyla çarpan müstesna bir evladını kaybetti. Milli manevi değerlerimize yürekten bağlı peygamber sevdalısı bir dostumuzdu.

Merhum Şairimiz Hüseyin Emin Öztürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun. Sevdiklerine komşu olsun İnşallah."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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