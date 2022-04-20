TYB İstanbul'dan şair Bülent Parlak için taziye mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Bülent Parlak’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Bülent Parlak'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Bıyıklı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘'Çıkardığı dergiler, yayımladığı kitaplarla edebiyat dünyamıza değerli hizmetlerde bulunan Şair Bülent Parlak'ı kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Parlak kişisel gayretleriyle yürüttüğü yayıncılık vesilesiyle birçok gencin elinden tutarak onları edebiyat âlemine kazandırdı. Çok sayıda edebiyat heveslisinin ilk kitaplarını bastı ilk ürünlerini dergisinde yayımladı. Arkasına herhangi bir holdingin desteğini almadan İzdiham Dergisini uzun yıllar ayakta tuttu ve binlerce gerçek okura ulaştı. Türk şiirinde genç yaşına rağmen iz bırakmayı başardı. Türkiye Yazarlar Birliği'nin birçok faaliyetinde birlikte olduğumuz sevgili dostumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Yakınlarının, okurlarının başı sağ olsun.”

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