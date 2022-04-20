DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İsveç polisinden, Kur'an-ı Kerim yakan Paludan hakkında suç duyurusu
Manchester City - Brighton maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İstifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Chelsea - Arsenal maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
Teravih namazının 22. gün sevabı nedir? 22. gece teravih namazı fazileti nedir?
AB'den Rusya'ya petrol ve gaz ambargosu açıklaması
21. gece kılınan teravih namazının fazileti nedir? Teravih namazında 21. gün kılınan namazın sevabı nedir?
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Zelenski ile görüştü
Pentagon, Ukrayna ile ilgili uçak açıklamasını geri aldı
TYB İstanbul'dan şair Bülent Parlak için taziye mesajı
BIST 100 rekorla kapandı
Pentagon: Rusya, kıtalararası füze denemesi yapacak
Biden, yüksek enflasyon ve akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu
Şahan Gökbakar'dan, uyuşturucu davasından hapis cezası alan rapçi Murda'ya destek
İmam Muhsin Kara kim? Muhsin Kara hangi camide görevli? Muhsin Kara hangi caminin imamı?

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

BURSA

19:54

04:40
19:54
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:38

04:26
19:38
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:21

04:10
19:21
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:04

03:52
19:04
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:51

03:50
18:51
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:55:00

İftar vakti

ANKARA

19:38

04:26
SAHUR
19:38
İFTAR

TIMETURK / KÜLTÜR / TYB İstanbul'dan şair Bülent Parlak için taziye mesajı

TYB İstanbul'dan şair Bülent Parlak için taziye mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Bülent Parlak’ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

2 Saat Önce
2022-04-20 20:40:46
TYB İstanbul'dan şair Bülent Parlak için taziye mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, İzdiham Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şair Bülent Parlak'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı. Bıyıklı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘'Çıkardığı dergiler, yayımladığı kitaplarla edebiyat dünyamıza değerli hizmetlerde bulunan Şair Bülent Parlak'ı kalp krizi sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Parlak kişisel gayretleriyle yürüttüğü yayıncılık vesilesiyle birçok gencin elinden tutarak onları edebiyat âlemine kazandırdı. Çok sayıda edebiyat heveslisinin ilk kitaplarını bastı ilk ürünlerini dergisinde yayımladı. Arkasına herhangi bir holdingin desteğini almadan İzdiham Dergisini uzun yıllar ayakta tuttu ve binlerce gerçek okura ulaştı. Türk şiirinde genç yaşına rağmen iz bırakmayı başardı. Türkiye Yazarlar Birliği'nin birçok faaliyetinde birlikte olduğumuz sevgili dostumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Yakınlarının, okurlarının başı sağ olsun.”

BülentParlak .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş