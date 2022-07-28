TYB İstanbul’da Şair Süleyman Arif Emre anıldı

Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden Şair Süleyman Arif Emre Türkiye Yazarlar Birliği'nin (TYB) İstanbul Şubesi tarafından düzenlenen özel bir programla anıldı.

TYB İstanbul Şubesi'nde düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, şair Emre'nin çok yönlü kişiliği ile siyasete değer katan müstesna bir şahsiyet olduğunu belirtti. Şiirlerinin edebi değerinin yüksek olduğunu belirten Bıyıklı şöyle konuştu:

Süleyman Arif Emre gibi şahsiyetler içinden çıktıkları topluma hizmet etme bilinciyle ömür tüketmiş bulundukları meclislere değer katmışlardır. Milli Görüş hareketinin öncülerinden olan Emre'nin tanınması gençlere anlatılması gerekir. Siyaseti maddi kazanç ve itibar sağlama sahası gören kuşaklarla karşı karşıyayız. Siyaseti Hakka hizmet gören anlayışın mensuplarını unutmamak ve unutturmamız lazım.

Gençlik yıllarında Büyükdoğu Dergisi'nde yazıları yayınlanan Süleyman Arif Emre, siyasetçi ve hukukçu kimliğinin yanında müthiş şiirlere imza atan iyi bir şairdir.

Klasik eserleri yutarcasına okumuştur. Kendisi, “Şairliğim diğer yönlerimden öndedir.” dese de toplumda daha çok siyasetçi kimliğiyle tanınmıştır. Edebiyat zevki yüksek kültürel birikimi zengin olan Emre hakkında Mehmet Doğan'ın şu tespiti gayet manidardır.

“Süleyman Arif Emre nesli siyasetçiler edebiyatla, fikirle, sanatla iç içe idi. Kültür hamuleleri zengindi. Bu konularda konuşmaktan imtina etmez, vücut bulduğu zemini başarıya ulaştıktan sonra önemsiz görmezdi.”

Şiirlerini aruzla yazan Emre şiir yazmakla kalmayıp, Farsçadan şiir tercümeleri de yapar. Bazı edebiyat otoriteleri onunla alâkalı olarak, “Siyasete ayıracağı vakti edebî çalışmalara ayırmış olsaydı, daha büyük eserlere imza atardı.” diye görüş beyan ederler.

Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz.

Yoğun katılımın olduğu programda Televizyon Programcısı Hayati İnanç da Süleyman Arif Emre'nin şiirlerinden örnekler sundu.

Program Süleyman Arif Emre ve bu hafta Rahmeti Rahmana kavuşan Rasim Özdenören için okunan Kur'an tilavetiyle sona erdi. .