TYB İstanbul’da kitap gündemi

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nde yazar Ercan Çiftçi’nin kaleme aldığı “Fikir Çilesi Haysiyetinin Müstesna Genci Salih Mirazabeyoğlu” kitabının tanıtım programı yapıldı.

TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı yaptığı açıklamada “Emek mahsulü eserleri okuyucuya duyurmak için düzenlediğimiz programlara devam ediyoruz” dedi.

Bıyıklı, TYB bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamasında, “Yazarlarımızın çalışmalarının yerini bulması için çeşitli etkinlikler düzenleyerek kamuoyu oluşturmanın çabası içindeyiz. Maalesef popüler olmayana rağbet edilmiyor. Biz her zaman nitelikli olanın yanındayız. Ercan Çiftçi'nin eseri büyük bir boşluğu doldurdu. Mütefekkir Salih Mirzabeyoğlu'nu yakından tanımak isteyenlere önemli kaynaklar sunuyor. Okurunun bol olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Yazar Ercan Çiftçi de katılımcılara teşekkür ederek kitap çalışmasıyla ilgili şöyle konuştu:

‘Çalışmamız bütüne nispeten parça hükmünde bile değildir. Belki içinde bal bulunan cam kavanozun dışından yalamış birinin, balın tatlı olduğuna dair bilgisi ile hareket ederek hazırlamış olduğu, kıymeti anlatılan şahsiyete göre değer bulan bir eserdir. Alanında ilk olması hasebiyle bir kaynak kitap hüviyetinde hazırladığımız eser, Mirzabeyoğlu'nun doğumu ve nesebi ile başlıyor, Büyük Doğu ile tanışması ve mücadele tarihinden sahnelere, Üstad'la olan irtibatı, Gölge ve Akıncı Güç dergilerinin serüveni ve İbda'nın kuruluşu ile devam ediyor. Mirzabeyoğlu ile ilk kez bu eserle tanışanların külliyat daha iyi tanıması adına, fikirleri üzerine yazılan inceleme yazılarının yanı sıra eserlerinden seçilmiş özel birkaç metne de yer veridi. Kitabın son bölümü, Mirzabeyoğlu'nun hayatına dair önemli noktaları ve kendisine dair hususiyetleri, onun dostlarının sözlerinden takip etmek gayesiyle dava arkadaşlarının ve gönüldaşlarının hatıralarına ve hatıralarına ayrıldı. Bu dostların anlattıkları o kadar kıymetli ki tek bir harfin bile zayi etmeme ve bütünlüğü bozmama adına röportaj yahut hatıratın tamamına yer verdik. Rabbim bizi Pazarlıksız Allah ve Resulü diyenlerden eylesin ve bu iki alin insanın, fikir ve aksiyon kahramanlarının yolundan ayırmasın.'

Programda Star Gazetesi Köşe Yazarı Yakup Köse ve Yazar Muzaffer Doğan da kitap üzerine bir konuşma yaptı. Program imza töreninden sonra sona erdi.

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