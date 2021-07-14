TYB İstanbul'da 15 Temmuz Şiir Şöleni

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği 15 Temmuz Şiir Şöleni Kızlarağası Medresesi’nde gerçekleşti.

Darbelere Direnen Kalemler başlığıyla gerçekleştirilen programda Şairler şiirlerini okuyarak işgal girişimine karşı duygu düşüncelerini paylaştı.

Programın açılışında konuşan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Vatan-millet-memleket” meselelerinde her zaman duyarlı olduklarını ifade etti.

“Şairler şiirleriyle bilinç de aşılar”

“15 Temmuz İşgal girişimine karşı en güzel şiiri milletimiz yazdı” diyen Bıyıklı şöyle konuştu.

Millet olarak yüzyıllar boyunca duygu düşüncelerimizi hep şiirlerle anlattık. Sevincimizi şiirle öfkemizi yine şiirle aktardık. Şiir, Türk milletinin vazgeçilmezidir. Ecdadımız şiirle ilmihal kitabı yazdı, şiirle tarih kitabı yazdı, şiirle lügat bile yazdılar.

Şairlerimiz de bütün mücadele döneminde her zaman en önde durdular. Milletimizin atan nabzı çarpan yüreği oldular. Haksızlığa karşı yiğitçe haykırdılar. Zaten şairleri haykırmayan bir millet, sevenlerinden öksüz çocuk gibidir diyen de bir söz ustası değil midir?

Şairler içinden çıktığı toplumun duygularına tercüman olmakla kalmaz onlara şiirleriyle bilinç de aşılar. Arif Nihat Asya, Bayrak şiiriyle nesillere bayrak bilinci aşılamış, Orhan Şaik Gökyay, Bu Vatan Kimin şiiriyle vatan sevgisini nakış nakış işlemiştir.

Necip Fazıl, Mehmed Âkif, Sezai Karakoç gibi ustaların şiirle attığı tohumların bereketini hepimiz yaşadık yaşıyoruz.

Şairler susmamalı. Şairler susarsa meydan yerleri hainlere kalır. Milletimiz Temmuz'da Meydanı hainlere bırakmayacağını net bir şekilde gösterdi. İşte bu da bir şiirdir. Milletin yazdığı meydan şiirini doğru okuyamayanlar bu milleti anlayamaz.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi olarak bütün üyelerimizle ilk günden itibaren ihanete meydan okuduk. Şahitlik Bildirisi yayınlayarak Devletimizin yanında olduğumuzu ve devlet büyüklerimizin yanında durduğumuzu ilan ettik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devletimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Şairlerimize teşekkür ediyorum.”

Yazıcı: Kıyamete kadar yaşayacak

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da 15 Temmuz ruhunun yaşatılması için sanatın ve edebiyatın imkânlarından faydalanmak gerektiğini belirtti.

Yazıcı, “Şairlerimiz yazdıkları şiirlerle bu şuuru gençlerimize aşılayacaklar. 15 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde meydanlara koşan her vatan evladı, uğrunda ölümü göze aldığı bizi biz kılan değerlerimizi, demokrasimizi, birliğimizi, beraberliğimizi ve bağımsızlığımızı ölümsüzleştirdi. Milletimiz, kötülük odaklarının temsil ettiği tehlikelere karşı şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını kıyamete kadar yaşatmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, 15 Temmuz Şiir Şöleni Hakkı Demir Müzik Topluluğu'nun verdiği konserle sona erdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.