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Twitter'a düzenleme özelliği geliyor: Elon Musk göndermeli paylaşım ile duyuruldu

Twitter, yıllardır belki de en çok istenen özellik olan düzenleme özelliğini test etmeye başlayacağını açıkladı. Duyurunun yapıldığı paylaşımda Elon Musk göndermesi de dikkat çekti.

50 Dakika Önce
2022-04-06 08:34:20
Twitter'a düzenleme özelliği geliyor: Elon Musk göndermeli paylaşım ile duyuruldu

Geçtiğimiz günün en büyük gündem maddelerinden biri, Twitter'dan aldığı hisse ile bir anda şirketin en büyük pay sahibi yatırımcısına dönüşen Elon Musk olmuştu. Geçtiğimiz haftalardan itibaren bazı sinyaller veren ve en sonunda Twitter'ın hisselerinin %9,2'sini satın alan Musk, hemen ardından da söz hakkını kullanmaya başladı.

Musk'ın Twitter adımı sonrası en çok dikkat çeken paylaşımlarından biri de geçtiğimiz gün açtığı bir anket oldu. Twitter'a yıllardan beridir gelmesi beklenen; hatta zaman zaman Twitter'dan gelen resmi açıklamalarla da hep gözümüzü yolda bırakan 'Düzenleme' özelliğini oylamaya sunan Musk'ın anketi büyük ilgi gördü. Anket henüz kapanmamışken Twitter'dan gelen bir duyuru, tüm kullanıcıları heyecanlandırmaya yetti.

Düzenleme butonu çok yakında test edilmeye başlanacak

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Aslında Twitter, bu özellik üzerinde uzun zamandır çalışıyordu ve geçmişte de buna dair haberler görmüştük. Twitter tarafından yapılan duyuruda da bunun üzerinde duruldu ve gelen yoğun sorulara yönelik bir açıklama niteliğinde bir paylaşım yapıldı. Açıklamada zaten bir süredir özellik üzerinde çalıştıklarını ve bu fikrin yeni olmadığını vurgulayan Twitter, düzenleme butonunun yakında Twitter Blue aboneleri için test edilmeye başlanacağı bilgisini verdi. Yapılan paylaşımda ''hayır, fikri bir anketten almadık'' ifadeleri ise Musk'ın anketine ufak bir göndermeydi.

Tabii ki şu an söz konusu süreç bir test dönemi ve Twitter'ın testler başlatıp sonrasında geri çektiği pek çok özellik olduğunu düşünürsek kesin bir şey söylemek mümkün değil. Ancak düzenleme gibi bir özelliğe hiçbir zaman sıcak bakmayan Jack Dorsey'in Twitter CEO'luğunu Parag Agrawal'a devretmesinden sonra platformda pek çok şey değişti.

Üstelik Agrawal, düzenleme özelliğine Dorsey'in aksine sıcak bakıyor. Tüm bunları bir arada değerlendirdiğimizde; yakın zamanda belirli 'kurallar' dahilinde bir düzenleme özelliği göreceğiz gibi görünüyor.

Kaynak: webtekno.com .

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