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Türkücü İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülmesi için protokol imzalandı.

31 Dakika Önce
2022-02-08 19:02:51
Türkücü İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev müze oluyor

Türkücü İbrahim Tatlıses'in Şanlıurfa'da doğduğu evin müzeye dönüştürülecek

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Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.

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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, projenin kent için hayırlı olmasını dileyerek, "Şanlıurfalı sanatçı İbrahim Tatlıses'in doğduğu evi restore ederek, İbrahim Tatlıses'in isminin verileceği müzeye dönüştüreceğiz.

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Projemiz, Şanlıurfa'nın 'bacasız sanayi' olarak adlandırdığımız turizmde yakaladığı ivmeyi daha da yukarılara taşınması anlamında önem taşıyor" dedi.

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