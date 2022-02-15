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TIMETURK / KÜLTÜR / Türkücü Arif Şentürk hayatını kaybetti

Türkücü Arif Şentürk hayatını kaybetti

Rumeli türküleriyle bilinen 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti.

2 Saat Önce
2022-02-15 20:20:16
Türkücü Arif Şentürk hayatını kaybetti

Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

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1941 yılında Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

Önce Kırklareli'ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Müzik hayatı boyunca toplam 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi Rumeli türküleriyle beğeni kazandı. DHA .

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