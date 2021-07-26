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Türkiye’nin bir zenginliği daha UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi

Dışişleri Bakanlığı, Malatya'da bulunan Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiğini bildirdi.

40 Dakika Önce
2021-07-26 17:37:05
Türkiye’nin bir zenginliği daha UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdi

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne adaylık başvurusunun 16-31 Temmuz tarihlerinde Çin'in Fucou kentinin ev sahipliğinde çevrimiçi düzenlenen UNESCO Dünya Miras Komitesi Genişletilmiş 44. Oturumunda görüşülerek kabul edildiği ve höyüğün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, "2014 yılında Türkiye'nin UNESCO'daki Geçici Miras Listesi'ne eklenen ve tarihi yaklaşık 6 bin yıl geriye giden Arslantepe, coğrafyamızda ilk erken devlet yapılanmasının ortaya çıktığı dini ve kültürel bir merkez olarak kabul edilmektedir. Arslantepe Höyüğü'nün kaydıyla ülkemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki alanlarının sayısı 19'a ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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