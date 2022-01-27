Türkiye K-pop çılgınlığında 15’inci ülke

2021'de 7,8 milyar küresel çapta atılan tweet ile Kore popu, 2020'deki 6,7 milyar tweet'lik rekorunu kırdı.

Küresel tweet sayılarında yüzde 16'lık artış olurken; Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet atan ve en çok K-pop fanına sahip 15 ülke arasına girdi.

NTV'nin haberine göre 2021'de 7,8 milyar küresel çapta atılan tweet ile K-pop, 2020'deki 6,7 milyar tweet'lik rekorunu kırarak gücünü Twitter'da bir kez daha gösterdi. Küresel tweet sayılarında yüzde 16'lık kayda değer bir artış kaydeden K-pop Twitter sohbetleri 2021'de daha çeşitli ve canlı hale geldi.

2021, Twitter'da hayranlarıyla güçlü bağlar kuran ENHYPEN, Stray Kids, aespa ve ITZY gibi genç sanatçılar için heyecan verici bir yıldı.

EN ÇOK KONUŞULAN GRUP BTS

Twitter'ın analizi, K-pop hakkında en çok Tweet atan 20 ülkeyi, en çok K-pop hayranı olan İlk 20 ülkeyi ve ayrıca yükselen K-pop sanatçılarını sunuyor. Rakamlar Türkiye'de de K-pop çılgınlığının günden güne büyüdüğünü ve bu çılgınlığın Twitter'a da yansıdığını kanıtlar nitelikte.

Türkiye, K-pop hakkında en çok tweet'leyen ilk 20 ülke arasında yer alırken, Türkiye'de en çok konuşulan K-pop grubu ise BTS oldu. BTS'i EXO ve Stray Kids takip ediyor.

K-POP HAKKINDA EN ÇOK TWEET ATAN 20 ÜLKE