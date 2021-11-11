Türkiye dizilerden ne bekliyor?

Türk seyircisi ekran karşısında kaldığı süreyi uzattı. Türkiye’nin yıllık dizi ihracatı ise 11 yılda 350 katına çıkarak 350 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın 2023’te 500 milyon dolara ulaşması beklenmekte

Türkiye'de televizyon izleme araştırmalarını organize eden TİAK, Türkiye'de 2020 yılında kişi başı ortalama televizyon izleme süresinin, dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 2019 yılına göre 19 dakikalık bir artışla 4 saat 33 dakika olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Pandemi etkisi büyük

TİAK'ın verilerine göre, televizyon izleme süreleri pandeminin de etkisiyle tüm yaş gruplarında artmıştır. Türkiye'de ortalama televizyon izleme süresi en yüksek olan il İzmir olarak açıklanırken, televizyonda en çok diziler ilgi gördü. TİAK ayrıca 2022-2027 5 yıllık dönem için reyting ölçümleri konusunda mevcut yüklenici olan Kantar Medya'yla anlaşma yapıldığını duyurdu. Türkiye'de televizyon izleme araştırmalarını organize eden TİAK, Türkiye Televizyon İzleyici Ölçümü Araştırması 2020 sonuçlarını ve yeni döneme ilişkin gelişmeleri, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Süre ne kadar arttı?

Toplantıda açıklanan Televizyon İzleme Ölçümü Yıllığı 2020 sunumunda yer alan verilere göre, Dünyada ortalama 2 saat 54 dakika olan televizyon izleme süresi Türkiye'de 4 saat 33 dakika olarak gerçekleşti. Türkiye'de, 2019 yılına kıyasla, pandeminin yaşandığı 2020 yılında ortalama televizyon izleme süresi 19 dakika arttı.

2020 yılı verilerine göre, hafta içi %18,91 ile en fazla Çarşamba günü izleme yapılırken, hafta sonu ve diğer tüm günler içinde en fazla izleme oranına sahip gün % 19, 49 ile Pazar günü oldu. Yıl ortalamasına bakıldığında, en fazla televizyon izlenen saat aralıkları ise 20:00-23:00 olarak belirlendi. 2020 yılında en çok televizyon izlenen ay Nisan, en az TV izlenen ay ise Ağustos olurken, yılın ortalama televizyon izleme rekoru, 29 Mart 2020 (Pazar) günü 6 saat 48 dakikayla gerçekleşti.

Dizi ihracatında ikinciyiz

Öte yandan Türkiye, ABD'den sonra en çok dizi ihraç eden ikinci ülke konumunda.Türk dizi sektöründeki çalışma temposu, ABD ve Avrupa ile kıyaslanamayacak kadar yoğun.Yurtdışında en çok ilgi gören Türk dizileri, 'pembe dizi' tarzına yakın melodramlar ve entrika yüklü, kostümlü tarihi dramalar. Ortadoğu'da büyük ilgiyle izlenen 'Diriliş: Ertuğrul', 'Türk Game of Thrones'u' olarak biliniyor ve özellikle Pakistan'da çok ciddi bir hayran kitlesine sahip. Urduca dublajlı olarak gösterilen dizi, özellikle aileler tarafından ilgiyle izleniyor.

İlk dizi ihracatı

Türk dizilerinin yurt dışı pazarına açılması aslında 1981 yılında Aşk-ı Memnu dizisiyle Fransa'ya başladı. Ancak sektör asıl ivmeyi 2000'li yıllarda yaptı. Orta Doğu pazarına açılan Türk dizileri kısa süre içinde Balkanlar'da da büyük bir başarı elde etti. 2008 yılında 100 bin dolar olan ihracat geliri, 2020'lere yaklaşırken, 500 milyon dolara ulaştı.

Ekonomik katkısı

Dizi ihracatının ülkeye, gittikçe artan bir ihracat katkısı mevcut. Türkiye'nin yıllık dizi ihracatı, 11 yılda 350 katına çıkarak 350 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın 2023'te 500 milyon dolara ulaşması beklenmekte. Her bölüm süresi 120-150 dakika olan Türk dizileri, dünyadaki en uzun süreye sahip yapımlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.