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Türkiye'den çalınmıştı; satışının iptali ve iadesi istendi!
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Türkiye'den çalınmıştı; satışının iptali ve iadesi istendi!

Kültür ve Turizm Bakanlığının, İstanbul'dan çalınan kitabenin Hollanda'da bir müzayedede satılmasına ilişkin büyükelçilik aracılığıyla nota verdiği, eserin çalıntı olduğunu ilan ederek satışın durdurulmasını ve eserin iadesini istediği bildirildi.

44 Dakika Önce
2021-09-21 17:46:56
Türkiye'den çalınmıştı; satışının iptali ve iadesi istendi!

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de kültür varlıklarının, devlet malı niteliğinde olduğuna işaret ederek, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılan eserlerin uluslararası piyasadan satın alınmasının, ülkenin hak ve iddialarına büyük zarar verdiğini belirtti.

Şile Bozgoca Camisi'nden çalınan kitabenin satışının durdurulması için Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle Hollanda Büyükelçiliğince 16 Eylül'de nota verildiğini bildiren Coşkun, eserin çalıntı olduğunun ilan edildiğini, satışın durdurulmasının ve eserin iadesinin istendiğini açıkladı.

Coşkun, "Ülkemizden çalınan eserin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınması, eserlerimizin iadesine yönelik siyaset üstü politikamız ve duruşumuz açısından uygun değildir. Biz, bize ait eserleri satın almadan hukuki yollarla getirme uğraşındayız. Ülkemizin kültürel mirası için birçok alanda bakanlığımız ile ortak işleri bulunan İBB'nin, bu girişimde bulunurken bakanlığımızla irtibat kurmaması üzüntüyle karşılanmıştır." ifadelerini kullandı.

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şile Bozgoca Camisi'nin yurt dışına çıkarılmış kayıp kitabesini, satışa çıkarıldığı müzayededen satın aldıklarını duyurmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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