DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Bağıra bağıra gelen Kabil saldırısının şifreleri
''Kabil'deki saldırılar Biden-Bennett görüşmesini gölgeledi''
Şahin Şerifoğulları kimdir? Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları nereli, hangi partiden?
ANALİZ: Ermenistan'ı kışkırtan güçler
MNG Kargo’dan siber saldırı sonrası ilk açıklama
İSKİ su borcu yapılandırma nasıl yapılır? İSKİ su borcu faizi silinecek mi?
Piyasaların beklediği açıklama geldi! Powell'den ''varlık alımlarını azaltma'' vurgusu
Yasin Yılmaz kimdir? Yurtbaşı Belde Belediye Başkanı Yasin Yılmaz nereli, hangi partiden?
'Türkiye'de yaşayan herkes burayı görmeli'
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası’ndan Türkiye'deki projelere destek
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 37 artış
Cahit Kılınçel’in yeni single Eylül’de
A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Polonyalı Türkolog Prof. Dr. Edward Triyarski hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oldu? Ronaldo PSG'ye mi transfer olacak?

TIMETURK / KÜLTÜR / 'Türkiye'de yaşayan herkes burayı görmeli'

'Türkiye'de yaşayan herkes burayı görmeli'

Dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığını iki günde 30 bin kişi ziyaret etti. Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü için yurdun dört bir yanından ve yurt dışından gelenlerin akınına uğradı.

1 Saat Önce
2021-08-27 17:04:36
'Türkiye'de yaşayan herkes burayı görmeli'

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan, dünyanın en büyük Türk-İslam mezarlığı Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Malazgirt Zaferi kutlamalarının yapıldığı 2 günde 30 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

Şanlı zaferin 950. yıl dönümü için yurdun dört bir yanından ve birçok ülkeden Muş'un Malazgirt ve Bitlis'in Ahlat ilçesine gelenler, dönüş yolculuğunda İslam tarihinin en önemli miraslarından Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

thumbs_b2_919757de94bc7e7710fd5eeb8091830d

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve restorasyon çalışmalarının yapıldığı mezarlıkta şehitler için dua edenler, tarihe yön veren destanı yazan ecdadın, her biri sanat eseri niteliği taşıyan mezar taşlarını inceledi.

Aralarında birçok ülkenin diplomat ve temsilcilerinin de bulunduğu ziyaretçiler, üzerlerindeki yazılar, kabartmalar, oymalarıyla birbirinden değerli 8 bin 122 mezar taşının bulunduğu mezarlıkta fotoğraf çektirdi.

thumbs_b2_f375d9bd70037c80154ac84877f4a5f0

Kazı çalışmaları son 10 yılda hızlandı

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, AA muhabirine, 210 bin metrekarelik dünyanın en tarihi Türk-İslam Mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, 1960'lı yıllardan bu yana yürütülen kazı çalışmalarının son 10 yılda hızlandığını söyledi.

thumbs_b2_fb359a91301798ad3c624c8e5690c8b7

10 yıllık süreçte 8 bin 122 mezar taşı tespit ettiklerini ve bunlardan 4 bin 450'ye yakın mezarın konservasyon ve kazı çalışmalarını tamamladıklarını belirten Yazgı, "Mezarların kitabelerini oturttuk ve bunlarla ilgili hızlı bir yayın çalışmasına başladık. Amacımız tüm dünyada bu özel mezarlığın hak ettiği yeri bulması. Türk İslam aleminde Kubbet-ül İslam dediğimiz çok önemli bir mekan. Dönemin en önemli kültür, sanat ve ekonomi anlamındaki merkezlerinden biri. Aynı zamanda taş işçiliği anlamında da Anadolu'da İslam eserlerinin yapılmasında usların yetiştirdiği özel bir alan." değerlendirmesinde bulundu.

thumbs_b2_b44c4e4940c8bc2d84968e5254b6ef8e

Mezarlığa ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığını vurgulayan Yazgı, 2000 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ne alınan mezarlığın hızlı bir şekilde dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye başladığını aktardı.

thumbs_b2_9636230e615905478731b0a77f60740f

Okçular Vakfı, Ahlat Belediyesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen etkinliklerle iki günde ziyaretçi sayısının yaklaşık 30 bine ulaştığı bilgisini paylaşan Yazgı, "Bu ilgi bizi sevindiriyor. Çünkü halkımızın ecdadına olan saygısının bir göstergesi. Medyanın etkisiyle buraya ilgi arttı. Bizler de bu konuda, turizm anlamında bir destinasyon oluşturmak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

thumbs_b2_826fdb7b2da8a42557be1f279473771e

"Kazı çalışmalarında önemli bulgulara rastlandı"

Mezarlıkta yürütülen kazı çalışmalarında 19 çocuk mezarı alanı tespit edildiğini kaydeden Yazgı, "Bunlar yan yana konulmuş. Bir doğal afet ya da bir salgında ölen çocukların defnedildiği yer olduğunu düşünüyoruz. Bu tür farklı deşifrelerle bu mezarlığın gerçek kimliğini tüm Müslüman alemine yansıtmak için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

thumbs_b2_1b8f7e050b8a30101b392f5615a65cf8

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Savaşı'nın yapıldığı alanın tespiti için de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Yazgı, şöyle konuştu:

"Prof. Dr. Adnan Çevik hocamızın öncülüğünde yaklaşık 50 kişilik bir uzmanla yürütülen yüzey araştırması şimdi daha derinlere doğru gidiyor. Savaş arkeolojisi anlamında Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Çok önemli detaylara vakıf olmaya başladık. Savaşın nerde yapıldığı, Alparslan'ın otağını nerde kurduğu tüm detaylarıyla inceleniyor. Şu an belli objeler bulundu. Onların laboratuvar çalışmaları yapılıyor. Çok güzel güzel çalışmalarla inşallah yakın zamanda da hem bilimsel anlamda hem de turizm anlamında Türk halkını aydınlatan haberleri ileteceğiz."

thumbs_b2_8b8c4006d9fe6a7b9b87baa2ae8e73df

"Türkiye'de yaşayan herkesin burayı görmesi gerekir"

Ankara'dan mezarlığı ziyarete gelen Atilla Şahin de "Ahlat, Selçuklu'nun en önemli yerlerinden biri. Malazgirt Savaşı'nda şehit olanların defnedildiği bir yer. Burası Türk ulusunun Anadolu'daki tapusudur. Türkiye'de yaşayan herkesin burayı görmesi gerekir. İnsanlar burada bir ulus için ne kadar canların gittiğini görebiliyor. Burada bir kez daha Türk olmaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

thumbs_b_c_b823908d304c389169ef35b99c981961

Eşi ve çocuklarıyla Elazığ'dan gelen Ziya Karasu da "Buraya çocuklarımla geldim. Burası bizi cezbetti, tüylerim dikken diken oldu. Çok güzel bir miras. Bizi biz yapan değerleri çocuklarımızın görmesini ve içselleştirmesini arzu ediyoruz." dedi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş