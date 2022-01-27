Türk sanatçının eserleri Selanik’te sanatseverlerle buluşuyor

Son zamanlarda karma sergilerde portre çalışmalarıyla dikkat çeken Sanatçı Ayşe Betil, 24 - 27 Şubat tarihleri arasında Pinelo Art Gallery’nin organize ettiği disiplinlerarası karma sergi ile Yunanistan’ın Selanik ilinde sanatseverlerle buluşuyor.

Ayrıca Türkiye'deki sergilere de katılan sanatçı, 2 Şubat'ta Karl&Ein Art Gallery'de gerçekleşecek olan “Arayış” isimli disiplinlerarası karma sergide sanatseverlerle bir araya gelecek. İnsanın anlam arayışını konu alan karma sergide Betil'in altı eseri yer alacak.

Betil, ağırlıklı olarak eserlerinde insanı konu almaktadır. Sanata dair her şey temelinde insana dayanmaktadır. Sanat, insanın kendine dair anlam arayışı sırasında çıktığı bir yolculuğu simgelemektedir. Sanatçı, portre çalışmalarıyla insanın anlam arayışına göndermek yapmaktadır.

Yüze yansıyan duygu, yaşamın tamamını yansıtan bir ayna gibidir. Farklı pek çok duygunun, yüzde bıraktığı etki, kâğıda ve tuvale aktarılırken eserlerinde zaman algısı kırılır. İzleyicinin ilgisi resmedilen figürün üzerine toplanmaktadır. Bir diğer özellik ise figürlerinin gözlerini izleyicisine yönlendirmesidir. İzleyici ve resmedilen figür göz gözedir. Birbirlerine bakar ve birbirlerini tanımaya çalışırlar. Kimi zaman en temel duyguları figürlerin yüzlerine bir kıyafet gibi giydirmek, çalışmada izleyicinin kendisinden bir şey görmesini sağlar.

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