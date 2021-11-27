Türk dizilerine yasak kaldırıldı; hangi ülke hangi diziye ilgi gösterdi?

Televizyon yazarı Ali Eyüboğlu, BAE-Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açılmasının ardından Birleşik Arap Emirlikleri’nde Türk dizileri üzerindeki yasağın kaldırıldığını yazdı. Eyüboğlu ayrıca hangi dizilerin hangi ülkeler tarafından satın alındığı hususunda son gelişmeleri paylaştı

DUBAİ'DEKİ TELEVİZYON İÇERİK FUARI

Birleşik Arap Emirlikleri'ni oluşturan yedi emirlikten biri olan Dubai'de 24-25 Kasım tarihleri arasında televizyon içerik fuarı vardı... BAE'de yıllardır Türk dizileri yasaktı. Çünkü ‘Arap Baharı'ndan bu yana BAE ile aramızda siyasi gerilim vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fiili Devlet Başkanı olan Şeyh Muhammed Bin Zayed Alnahyan'ın Türkiye'yi ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden sonra iki ülke arasında yeni bir sayfa açıldı.

Türkiye'nin Abu Dabi Birinci Müsteşarı Burcu Keriman Erdoğdu Tunçer ve Dubai Başkonsolosu İlker Kılıç'ın söylediğine göre Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 2021 yazında başlayan diplomatik temaslar sonunda iki ülke arasındaki siyasi gerilim bitti. O nedenle Dubai Expo 2020 ve Dubai International Content Market'in kapıları bize yeniden açıldı. İstanbul Ticaret Odası ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetiyle Dubai'deki fuara gittim.

Türkiye, İspanya, Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Lübnan, Hindistan, Rusya, Ürdün, Suudi Arabistan, Kanada, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Bahreyn'den TV kanalları ve yapım şirketlerinin katıldığı fuar iki gün sürdü.

KORSANA KARŞI EŞ ZAMANLI YAYIN

Dubai'deki TV İçerik Fuarı'na katılan şirketlerin yetkilileriyle gündüz fuarda, akşam da Mandarin Oriental Jumeria Otel'deki yemekte sohbet ettim.

Konuştuğum televizyonculardan Kanal D International'den Ekin Koyuncu, dizi pazarındaki yeni akıma dikkat çekti:

“Türkiye'den dizi alanların, korsanın önüne geçmek için başvurduğu yol, eş zamanlı yayın. Bir dizinin yurt dışında Türkiye ile eş zamanlı yayınlanması için yapımcıların bölümü 48 ile 72 saat önceden teslim etmesi zor, dublaj veya altyazının yetişmesi adına şart bu.”

Kanal D dizilerinden ‘Zalim İstanbul', ‘Hekimoğlu'nu Meksika'daki fuarda dokuz Latin ülkesine sattıklarını açıklayan Koyuncu, Türkiye'nin dizi pazarında tereciye tere satar hale geldiğini söyledi.

Peki nasıl oldu bu? Koyuncu, “Kanal D'nin iki dizisi ‘Afilli Aşk' ve ‘Baht Oyunu' artık düne kadar bu pazarın güçlü bir oyuncusu olan Brezilya'da kendi dillerinde dublajlı yayınlanacak” dedi.

Şimdiye kadar Türkiye'den hiç romantik komedi almayan Macaristan, ‘Afilli Aşk', ‘Tatlı İntikam' ve ‘Baht Oyunu' dizilerini satın aldı.

‘GÖNÜL DAĞI' DİZİSİ 10 LATİN ÜLKESİNDE

Inter Medya'nın CEO'su Can Okan, iki gün süren fuarda Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya yayın yapan iki platformdan birine 40, diğerine 50 filmin olduğu paketler sattıklarını, Orta Doğu, Asya ve Afrika olmak üzere 18 ülkede faaliyet gösteren BAE merkezli cep telefonu şirketi Etisalat'la birçok dizi ve film için görüşmelere başladıklarını anlattı.

TRT'nin dizilerini yurt dışına satan Mist'ten Ayşegül Tüzün'le Zeynep Kayrak, Dubai'den önce katıldıkları Meksika'daki fuarda ‘Gönül Dağı' dizisi için 10 Latin Amerika ülkesiyle, Dubai'de de Digiturk'ün sahibi olan ve Arap dünyasının önde gelen televizyon şirketi Bein'le ‘Masumlar Apartmanı', ‘Alpaslan: Büyük Selçuklu'yu eş zamanlı yayın anlaşması yaptıklarını açıkladı.

Dubai'deki fuarda ilgi gören diziler arasında ‘Bir Zamanlar Çukurova', ‘Sefirin Kızı', ‘Afilli Aşk', ‘Baht Oyunu', ‘Zalim İstanbul', ‘Hekimoğlu' ve ‘Ramo' gibi yapımlar da vardı.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.