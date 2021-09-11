Türk baklavasının türleri

Kökeni hakkında net bilgi bulunmasa da Türk mutfağına tat veren baklavanın onlarca çeşedi Anadolu'da sofraları süslemeye devam ediyor

Bayramlar başta olmak üzere özel günlerin vazgeçilmezidir baklavalar.

Uzun yıllardır Anadolu'da yapıldığı bilindiği gibi, Asurluların baklava gibi bir tatlı yaptıkları da kayıtlarda yer alıyor. Ancak bu tatlı, iki hamur arasına kuru meyvelerin serpiştirilip fırında pişirilmesiyle yapılıyor. Bugün bildiğimiz türdeki baklavaya ise, ilk olarak Şam'da rastlanıyor. Şam'dan Şanlıurfa'da, oradan da Anadolu'nun diğer kentlerine nasıl geldiği, nasıl yaygınlık kazandığı ise bilinmiyor.

Kökeni hakkında net bilgi bulunmasa da Türk mutfağına tat veren baklavanın onlarca çeşedi Anadolu'da sofraları süslemeye devam ediyor

Peki Türkiye'de baklavanın hangi türleri damakları tatlandırıyor?

Sütlü Nuriye

İçi süt kreması ve fındık ile dolu Sütlü Nuriye en hafif baklava çeşitlerinden.Kökeni, MÖ. VIII. yüzyılın başına uzanır. Kuzey Mezopotamya'da Asuriler çok ince parçalar halinde fıstık kattıkları, ilkel pastalarını odun ateşindeki fırınlarda pişirirler ve tatlı olması için bal eklerler. Bölgede denizcilerin uğrak yeri olduğu için, bir tarifi batıdaki birçok liman kentine ulaşır.İzmit Körfezi'nin kuzeydoğu kıyısında kurulan bir kenttir ve Başiskele civarında yer aldığı tahmin edilen liman kenti Astakos yer almaktadır. Orada, bulunan halkın önemli bir katkısıyla pasta hamurunu ince kâğıt biçiminde yuvarlama yöntemini geliştirerek yeni biçim oluştururlar. Daha sonra bu bölgeye yerleşen Ermeniler tarçın ve karanfil ekler. Yöredeki manavlar arasında yaşayan Nuriye adlı kadın kâğıt/yaprak biçimindeki hamuru sararak yeni bir biçim ve süt ekleyerek yeni bir tat almasını sağlar ve yörede bu tatlı “Sütlü Nuriye” adı ile anılır.

Fıstıklı Katmer

Baklavalık yufkanın arasındaki fıstık ve kaymakla beraber tereyağında pişirilmesiyle hazırlanan fıstıklı katmerin üzerine pudra şekeri serpiliyor.Antep Katmeri kare şeklinde hazırlanan bir tatlıdır. Antep Katmeri'nin tatlılığı, ürün hazırlanırken içerisine konulan şekerin pişme sırasında eriyerek ürüne yayılmasından kaynaklanır. Ayrıca kullanılan Antep Fıstığı ürüne tat, koku ve görünüm anlamında ayırt edici özellik kazandıran bir malzemedir.

Cevizli Burma

İnce baklava yufkası ile cevizin uyumunu esas alıyor.Cevizli Burma, bir kat yufkanın arasına ceviz eklenerek hazırlanır, ince oklava ile sarılır. Kesildikten sonra, yuvarlak şekil verilir. İçerisinde bol miktarda ceviz vardır ve üzeri tek tek yarım cevizle süslenir.

Çikolatalı Baklava

Klasik baklava tarifinin modern yorumunda çikolata baklava ayrı bir damak tadı.Malzemelerin hepsini yoğurma kabına alın ve 10 – 15 dakika kadar yoğurun.Ardından hamuru 12 adet parçaya ayırın ve yuvarlayın.Merdane ile simit büyüklüğünde açtığınız pazıları bir saat dinlendirmeye bırakın.Dinlenen pazıları oklava yardımıyla açın.1 kiloluk baklava tepsisinin dibini sadeyağ ile yağlayın.Açtığınız hamurların her katına ince bir tabaka olacak şekilde eritilmiş sadeyağ sürerek tepsiye döşeyin.Orta katmana isteğe göre ceviz, fındık, fıstık serpin.Döşeme işlemi bitince baklavayı kesin.

3 kepçe baklava yağı ve sadeyağı eritip baklavanın üstüne dökün.200 derece sıcaklıktaki fırında pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz şurubu dökün.Şurup ve baklavanın sıcak olması gerekmektedir.

Şöbiyet

Şöbiyetin içinde süt ve irmikten yapılan bir muhallebi bulunur, fıstıklı ve cevizli çeşitleri rağbet görüyor.Şöbiyet baklavaya benzer bir Türk tatlısı. Süt, irmik ve ayrıca fındıktan yapılan bir krema ile doldurulur. Dışında yumuşak ama kabuklu ve içi kremsidir. Şöbiyet baklavaya benzer bir Türk tatlısıdır. Süt, irmik ve ayrıca fındıktan yapılan bir krema ile doldurulur. Dışında yumuşak ama kabuklu ve içi kremsidir.

Bülbül Yuvası

Yuvarlak baklava hamurunun ortasında yer alan ceviz veya fıstık parçalarıyla sofraları süslüyor. Bülbülyuvası, Türk mutfağına ait bir hamur tatlısı. Adını yuvarlak biçimi ve ortasının çukur olması sebebiyle almıştır. Pişirildikten sonra üzerine ılık şerbet dökülür. Servis edilmeden önce ortası Antep fıstığı ile doldurulur.

Kuru Baklava

Şerbeti normal baklavadan daha farklı ve kaymak içermeyen kuru baklava tazeliğini muhafaza etmesiyle ünlü.Kuru baklava, yaş baklavayla aynı görünümde, neredeyse benzer tatlara sahip baklava türüdür. İçerisinde kaymak yer almaz, çok daha uzun süreler dayanıklılık gösterir. Kuru baklavanın şerbeti, içeriği biraz daha farklı olduğundan serin ve kuru yerlerde bir aya kadar dayanıklılık gösteriyor.

Fıstıklı Gelin Bohçası

İnce baklavalık yufkadan yapılan bohçaların içindeki kaymak ve fıstık kendini ön plana çıkarıyor.Fıstıklı Gelin Bohçası, 6 kat yufka ile açılır. Her kat arasına fıstık serpilir. Daha sonra 7x7 cm şeklinde kesilir ve arasına, iri fıstıkla karıştırılmış irmik kaymağı konur ve bohça şekli verilir.

Fıstıklı Dürüm

Çok ince açılan baklava hamurunun içine fıstık ezmesi koyularak sarılır.Fıstıklı Dürüm, 1 rulo yufkadan yapılır. %90'ı fıstıktır. Şerbeti, klasik baklavaya göre biraz daha azdır. Fırında özel olarak 170 derecede pişirilir.

Fıstıklı Havuç Dilim Baklava

Bir havuç dilimini andırıyor.İri fıstık parçalarıyla dikkat çeker.Fıstıklı havuç dilmi, 30 kat yufkadan yapılır. Hamur oranı diğer baklavalara göre daha düşüktür. İçeriğinde, bol miktarda, iri öğütülmüş fıstık kullanılır. Diğer baklavalara göre daha büyük dilimlerden oluşur.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.