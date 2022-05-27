DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,2066 ₺

EURO

17,4162 ₺

ALTIN

966,09 ₺

BİST

2.438,84 ₺

TIMETURK / KÜLTÜR / Toprak kaydı, tarihi eser ortaya çıktı

Toprak kaydı, tarihi eser ortaya çıktı

Bartın'da Aşağıdere köyündeki heyelanla oluşan hasarı, iş makineleriyle onarmaya çalışanlar, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 'Phallos' bereket objesi buldu. Amasra Müze Müdürlüğü yetkilileri köyde inceleme başlattı.

2 Saat Önce
2022-05-27 19:29:36
Toprak kaydı, tarihi eser ortaya çıktı

Ulus ilçesi Aşağıdere köyündeki Hüseyinler yolunda, heyelan nedeniyle oluşan hasarı onarmak için çalışma başlatan Bartın İl Özel İdaresi Müdürlüğü ekipleri, iş makinesiyle çalışmaya başladı. Bu sırada 1 metre derinlikte kireç taşından yapılmış bilezik şeklinde obje bulundu.

6290a022470a9b40b47348c2

Obje çıkarılıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi. Bölgeye gelip inceleme başlatan müze müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde, 90 santimetre yüksekliğindeki eserin Roma dönemine ait 'Phallos' bereket objesi olduğu tespit edildi.

6290a022470a9b40b47348c0

Gerekli incelemelerin tamamlanmasıyla, objenin bulunduğu yerden alınıp Amasra Müze Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi. DHA

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş