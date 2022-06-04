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TIMETURK / KÜLTÜR / Tokat'ta lahit ve mezar taşı bulundu

Tokat'ta lahit ve mezar taşı bulundu

Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.

1 Saat Önce
2022-06-04 19:51:50
Tokat'ta lahit ve mezar taşı bulundu

Tokat Belediyesince Erenler Mahallesi'nde bir süre önce sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı.

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İş makinesinin çalışması sırasında mezar taşına rastlanması üzerine görevliler incelemede bulundu.

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Buradan 2 lahit ile 1 mezar taşı çıkarıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.

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Mahalle sakinlerinden İbrahim Uzun, bölgede tarihi değeri olan bazı eserlerin bulunduğunu, bunların Müze Müdürlüğüne verileceğini söyledi. AA .

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