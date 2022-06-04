Tokat'ta lahit ve mezar taşı bulundu
Tokat'ta istinat duvarı inşaatı sırasında lahit ve mezar taşı bulundu. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.
2022-06-04 19:51:50
Tokat Belediyesince Erenler Mahallesi'nde bir süre önce sokak sağlıklaştırma çalışması başlatıldı.
İş makinesinin çalışması sırasında mezar taşına rastlanması üzerine görevliler incelemede bulundu.
Buradan 2 lahit ile 1 mezar taşı çıkarıldı. Müze Müdürlüğü yetkililerince, bulunan eserlerle ilgili inceleme başlatıldı.
Mahalle sakinlerinden İbrahim Uzun, bölgede tarihi değeri olan bazı eserlerin bulunduğunu, bunların Müze Müdürlüğüne verileceğini söyledi. AA .
YORUMLAR (0)