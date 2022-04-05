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TDV Kitap Fuarı 3 farklı yerde açılacak

Türkiye Diyanet Vakfınca ramazanda 39'uncusu düzenlenecek fuar, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi, İstanbul'da ise Büyük Çamlıca ile Fatih Camisi avlusunda yapılacak.

15 Dakika Önce
2022-04-05 17:24:55
TDV Kitap Fuarı 3 farklı yerde açılacak

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) bu ramazanda 39'uncusu düzenlenecek "Kitap ve Kültür Fuarı", İstanbul ve Ankara'da 3 farklı yerde kitapseverleri ağırlayacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın kuruluşlarından Vakıf Fuarcılık tarafından ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen "Kitap ve Kültür Fuarı" bu yıl 39. kez kitapseverlerle buluşacak.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen fuar, 9-27 Nisan'da, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi avlusunda, İstanbul'da ise Büyük Çamlıca Camisi ile Fatih Camisi avlusunda olmak üzere eş zamanlı 3 yerde kapılarını açacak.

Fuar uluslararası boyut kazanacak

Yaklaşık 2500 metrekarelik kapalı alanda 100'ün üzerinde yayıncının katılacağı fuarlarda söyleşi ve imza programlarının yanı sıra çeşitli kültürel etkinliklere de yer verilecek.

Yabancı dilde yayınlara ve yayıncılara bu sene ilk defa özel bir alan verilecek fuar, daha önceki senelerden farklı olarak uluslararası bir boyut kazanacak. AA .

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